Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 9 января.

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

«Бостон» — «Калгари» — 4:1

Голы в составе победителей забивали Шон Керали, Элиас Линдхольм, Мейсон Лорей и Кейси Миттельштадт. Форвард «Брюинз» Марат Хуснутдинов отметился ассистом, теперь у 23-летнего россиянина 15 (5+10) очков в 39 играх регулярки.

Единственный гол «Флэймз» на счету Коннора Зари.

«Бостон» с 48 очками в 44 матчах располагается на 11-й строчке в Восточной конференции. «Калгари» потерпел четвертое поражение кряду и идет на 14-й позиции в Западной конференции — 40 очков в 44 играх.

«Каролина» — «Анахайм» — 5:2

Голами у хозяев отметились Марк Янковски, Логан Стэнковен, Джален Чатфилд, Джексон Блэйк и Тэйлор Холл. Также отметим голевую передачу российского защитника Александра Никишина, у которого стало 17 (5+12) очков в 43 играх

В составе гостей голы забивали Райан Пелинг и Микаэль Гранлунд.

«Каролина» набрала 57 очков в 44 матчах и лидирует на «Востоке». «Анахайм» идет на 10-й строчке в Западной конференции — 45 очков в 44 играх.

«Детройт» — «Ванкувер» — 5:1

Главным героем встречи стал форвард «Ред Уингз» Патрик Кейн, который оформил оформил дубль, также по одной шайбе забросили Аксель Сандин Пелликка, Джей Ти Комфер и Лукас Раймонд.

Единственный гол «Кэнакс» на счету Джейка Дебраска.

«Детройт» набрал 56 очков в 45 матчах и занимает 3-е место на «Востоке». «Ванкувер» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 37 очков в 43 играх.

«Монреаль» — «Флорида» — 6:2

В составе хозяев льда хет-трик оформил Александр Тексье, а также по одной шайбе забросили Ноа Добсон, Оливер Капанен и Юрай Слафковски.

У гостей две шайбы на счету Сэма Беннетта.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 14 из 19 бросков по своим воротам.

«Монреаль» набрал 56 очков в 44 матчах и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 12-й строчке — 47 очков в 43 играх.

«Рейнджерс» — «Баффало» — 2:5

У «Сэйбрз» забили Джош Доан, Алекс Так, Джейсон Зукер, Маттиас Самуэльссон и Райан Маклеод. Также отметим две голевые передачи Артемия Панарина, который теперь имеет 48 (16+32) очков в 44 играх сезона.

Голы хозяев на счету Мики Зибанежада и Винса Трочека.

«Баффало» набрал 50 очков в 42 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на 14-й строчке — 46 очков в 45 играх.

«Филадельфия» — «Торонто» — 1:2 ОТ

В основное время у «Флайерз» забил Трэвис Конекны, а у «Мэйпл Лифс» — Скотт Лотон. Победный гол в овертайме на счету Истона Коуэна.

«Торонто» набрала 49 очков в 43 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 5-й строчке — 52 очка в 42 играх.

«Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 4:1

В составе победителей забивали Коннор Девар, Эрик Карлссон и Блэйк Лизотт и Евгений Малкин, вернувшийся после 15-матчевого отсутствия из-за травмы. Теперь у 39-летнего россиянина 30 (9+21) очков в 27 играх сезона-2025/26.

Единственная шайба «Дэвилз» на счету Люка Хьюза.

«Питтсбург» набрал 51 очков в 42 матчах и занимает 7-е место на «Востоке». «Нью-Джерси» идет на 13-й строчке — 46 очков в 44 играх.

«Нэшвилл» — «Айлендерс» — 2:1 Б

В основное время у «Предаторз» забил Райан О`Райлли, а у гостей — Симон Хольмстрем. Победный буллит на счету Филипа Форсберга.

Российский голкипер Илья Сорокин просидел всю игру в запасе.

«Нэшвилл» набрал 44 очка в 43 матчах и занимает 11-е место на «Западе». «Айлендерс» идут на 5-й строчке в Восточной конференции — 53 очка в 44 играх.

«Виннипег» — «Эдмонтон» — 3:4

За «Джетс» отличились Кайл Коннор, Тэннер Пирсон и Джош Моррисси.

Голами у гостей отметились Коннор Макдэвид, Зак Хаймэн и Эван Бушар и российский нападающий Василий Подколзин, у 24-летнего игрока теперь 19 (10+9) очков в 44 играх этого сезона.

«Эдмонтон» набрал 50 очков в 44 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Виннипег» идет последним — 35 очков в 42 играх.

«Колорадо» — «Оттава» — 8:2

У «Эвеланш» по две шайбы забросили Джош Мэнсон и Брок Нельсон, также забивали Нэйтан Маккиннон, Кэйл Макар, Мартин Нечас и Брент Бернс.

За «Сенаторз» шайбы забрасывали Шейн Пинто и Брэди Ткачак.

«Колорадо» набрал 71 очко в 44 матчах и лидирует на «Западе». «Оттава» идет на 15-й строчке в Восточной конференции — 45 очков в 43 играх.

«Сиэтл» — «Миннесота» — 2:3 ОТ

У гостей шайбы забросили Райан Хартман и Брок Фабер, победная шайба в овертайме на счету Матса Цукарелло. Также отмечаем два ассиста российского форварда Кирилла Капризова.

У хозяев отличились Адам Ларссон и Мэттью Бенирс.

«Уайлд» набрали 60 очков и занимают 3-е место на «Западе», «Кракен» с 48 очками — на последней 6-й строчке той же конференции.

«Вегас» — «Коламбус» — 5:3

У хозяев дубль оформил Рейли Смит, также по шайбе забросили Джек Айкел, Марк Стоун и Бретт Хауден. Российский нападающий Иван Барбашев отметился результативной передачей.

У гостей отличились Бун Дженнер, Кент Джонсон, а также россиянин Кирилл Марченко, которому ассистировали Дмитрий Воронков и Иван Проворов.

«Голден Найтс» набрали 50 очков и идут четвертыми в Западной конференции, «Блю Джекетс» с 43 очками — на последней 16-й строчке «Востока».