прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.83

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» будут принимать «Северсталь». Игра пройдет на «СКА Арене» 3 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: «Шанхайские Драконы» после 20 матчей занимают 5-е место в Западной конференции с 28 очками. От лидирующего ЦСКА команду отделяют 4 балла.

Последние матчи: Во второй половине октября «Шанхайские Драконы» обыграли «Сочи» (5:2) и «Северсталь» (5:1), после чего продолжили успешную серию победами над «Ладой» (2:0) и «Спартаком» (4:3, бул.).

Вернувшись на домашний лед, команда Митча Лава уступила «Барысу» (2:4), но уже 1 ноября реабилитировалась победой над «Салаватом Юлаевым» (3:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Николас Петан.

Состояние команды: По сравнению с прошлым сезоном «Шанхайские Драконы» прибавили в качестве игры и обрели относительную стабильность. Команда Митча Лава уверенно держится в группе претендентов на плей-офф.

В шести последних матчах представителями КНР были добыты пять побед. Только в двух матчах на этом отрезке «Драконы» пропустили больше двух голов.

«Северсталь»

Турнирное положение: В 22 матчах «Северсталь» набрала 26 очков и расположилась на 6-й строчке Запада. От «Шанхайских Драконов» череповчане отстают на 2 балла.

Последние матчи: В конце октября «Северсталь» потерпела три поражения подряд: от «Шанхайских Драконов» (1:5), «Спартака» (1:3) и «Локомотива» (0:1).

Домашние встречи с москвичами принесли команде Андрея Козырева противоположные результаты. Сначала череповчане выиграли по буллитам (3:2), а уже на следующий день крупно уступили (1:5).

Не сыграют: Андрей Чуркин, Геннадий Чалый, Эмиль Пьянов, Егор Граф, Николай Буренов, Тимофей Давыдов.

Состояние команды: Мощный отрезок в октябре позволил «Северстали» закрепиться среди лидеров Запада, но ряд последних неудач вновь обнажил уязвимости череповчан.

В пяти последних матчах команда Андрея Козырева заработала только 2 очка. По ходу четырех проигранных встреч «Северстали» не удалось забросить больше одной шайбы.

На что ставят в матче Шанхайские Драконы — Северсталь Букмекерские коэффициенты на матч Шанхайские Драконы — Северсталь: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Северсталь» победила в четырех из шести личных встреч

В трех из пяти последних личных встреч было забито 6 и более голов

«Северсталь» забивала 3 и более голов в двух предыдущих матчах на льду «Шанхайских Драконов»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхайских Драконов» оценивается букмекерами в 2.41, ничья — в 4.30, победа «Северстали» — в 2.61.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: «Шанхайские Драконы» заметно преобразились в сравнении с прошлым сезоном и доказали, что способны на классе разобраться с череповчанами. На фоне последних неудач гостей команда Митча Лава имеет хорошие шансы забрать два очка.

1.83 «Шанхайские Драконы» победят в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Шанхайские Драконы — Северсталь позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: «Шанхайские Драконы» победят в матче за 1.83.

Прогноз: «Северсталь» переживает не лучший период, причем особенно тяжело команде даются встречи с соперниками, умеющими быстро переходить в наступление. В предстоящей игре череповчанам будет непросто сдержать нападение «Драконов», тогда как самим хозяевам не всегда хватает строгости в защите.

1.81 Тотал больше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч Шанхайские Драконы — Северсталь принесёт прибыль 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: Тотал больше 5 за 1.81.