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    «ПСЖ» по-прежнему настроен продать Неймара этим летом

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    «Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность продать Неймара этим летом.

    Неймар
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    Неймар

    По информации журналиста Бена Джейкобса, парижский клуб планирует расстаться с Неймаром, несмотря на то, что бразилец не хочет покидать команду.

    Отмечается, что главный тренер «Париж» Кристоф Гальтье хочет, чтобы Неймар остался, но последнее слово в этом вопросе будет за клубом.

    1 июля контракт Неймара с «ПСЖ» был автоматически продлен до лета 2027 года.

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    • Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг интерес к Неймару.

    Напомним, сообщалось, что Мбаппе хочет, чтобы Неймар покинул «ПСЖ».

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