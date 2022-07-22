«ПСЖ» по-прежнему настроен продать Неймара этим летом

рассматривает возможность продатьэтим летом.

По информации журналиста Бена Джейкобса, парижский клуб планирует расстаться с Неймаром, несмотря на то, что бразилец не хочет покидать команду.

Отмечается, что главный тренер «Париж» Кристоф Гальтье хочет, чтобы Неймар остался, но последнее слово в этом вопросе будет за клубом.

1 июля контракт Неймара с «ПСЖ» был автоматически продлен до лета 2027 года.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг интерес к Неймару.

Напомним, сообщалось, что Мбаппе хочет, чтобы Неймар покинул «ПСЖ».