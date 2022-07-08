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    СМИ: Мбаппе хочет, чтобы Неймар покинул «ПСЖ»

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    В отношениях главных звезд «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, Неймара и Лионеля Месси наметилась некоторая напряженность, из-за которой клубу, возможно, придется продать одного из игроков.

    Неймар, Килиан Мбаппе и Лионель Месси
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    Неймар, Килиан Мбаппе и Лионель Месси

    По информации Mundo Deportivo, Мбаппе хочет, чтобы «ПСЖ» продал Неймара.

    Килиан якобы недоволен недисциплинированным отношением бразильского форварда.

    При этом отмечается, что Месси против того, чтобы клуб продавал Неймара. Как известно, возможность играть вместе с бразильцем была одной из причин, почему аргентинец переехал в столицу Франции после ухода из «Барселоны».

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    • 1 июля контракт Неймара с «ПСЖ» был автоматически продлен до лета 2027 года.

    Ранее сообщалось, что Неймара и его отца уведомили, что «ПСЖ» хочет расстаться с игроком. Тем не менее, и клуб, и сам футболист сомневаются, что им удастся найти клуб, который сможет осуществить подобный трансфер.

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