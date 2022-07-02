Контракт Неймара автоматически продлен до 2027 года

По данным источника, его контракт был автоматически продлен на два сезона — до 2027 года. Прежний контракт футболиста с клубом был рассчитан до 2025 года. При этом в окружении бразильца положительно восприняли продление контракта.
Ранее сообщалось, что игрока и его отца уведомили, что хотят расстаться с игроком. Тем не менее, и клуб и сам футболист сомневаются, что будет возможно найти покупателей.
В прошлом сезоне бразилец провел за «ПСЖ» 28 матчей, забил 13 голов и отдал восемь голевых передач.