Альваро Арбелоа пришёл из третьего дивизиона с шестью месяцами тренерского опыта. Проиграл первый матч второлиговому «Альбасете». Потерял лидерство в Ла Лиге. А потом — выбил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов, выиграл четыре матча подряд и заставил Гвардиолу сказать: «У него будет долгая карьера». Как это произошло — и что это значит.

233 дня Алонсо

Чтобы понять, что сделал Альваро Арбелоа, нужно понять, что у него было и от чего он отталкивался.

Хаби Алонсо, предыдущий главный тренер, пришёл в «Реал» летом 2025-го как один из самых перспективных тренеров мира.  За плечами — первый в истории чемпионский титул «Байера», Кубок Германии, финал Лиги Европы.  Контракт на три года.  Фанфары на «Бернабеу», все счастливы и освободили на полках места для новых трофеев.

globallookpress.com

Через 233 дня его уволили.  Формулировка клуба — «по взаимному согласию».  Источники ESPN говорят иначе: это было увольнение, и Алонсо узнал о нём утром после финала Суперкубка в Джидде, хотя вечером ещё говорил о планах на будущее.

Что пошло не так?  Если коротко — всё, кроме первых двух месяцев.  «Реал» выиграл 10 из 11 первых матчей в Ла Лиге.  Потом — 0:4 от ПСЖ в полуфинале Клубного ЧМ.  Потом — серия проблем, одна тяжелее другой.

Алонсо попытался принести в «Реал» то, что работало в Леверкузене: интенсивные тренировки, видеоанализ, дисциплину.  Но «Реал» — не «Байер».  Это клуб, в котором тренер управляет не командой, а созвездием.  Винисиус публично жаловался на замены.  По данным The Athletic, «почти никто из игроков не был доволен Хаби, включая многих из основы».

globallookpress.com

Алонсо отстранил Антонио Пинтуса — легендарного физиотерапевта, работавшего с Зиданом и Анчелотти.  Ограничил доступ на тренировочную базу: только игроки и узкий штаб, никого лишнего.  Увеличил количество видеоразборов.  Попытался навести порядок — и раздевалка ответила холодком.

Летом он хотел подписать Мартина Субименди из «Реал Сосьедада» — но тот выбрал «Арсенал».  Трансферная стратегия не сработала.  Травмы накапливались.  К моменту увольнения в лазарете было восемь игроков основы, включая Мбаппе.

2:3 от «Барселоны» в финале Суперкубка стало последней каплей.  Не столько из-за результата, сколько из-за общего ощущения: проект Алонсо не прижился.

Что сделал Арбелоа

Арбелоа — бывший правый защитник «Реала» (238 матчей, 2009–2016), «Ливерпуля» и сборной Испании (чемпион мира 2010, двукратный чемпион Европы).  Тренерская карьера — целиком в академии «Реала» с 2020 года. 151 победа в 200 матчах на молодёжном уровне.  Последняя должность — «Кастилья», вторая команда, третий дивизион.

Опыта в большом футболе — ноль.  Первый матч во главе основы — выезд к «Альбасете» во втором дивизионе (Кубок Испании).  «Реал» проиграл.  Начало получилось, мягко говоря, не обнадёживающим.

globallookpress.com

Испанская пресса сразу начала обсуждать, кто займёт место летом: Почеттино, Клопп, Эмери.  Люди вокруг Арбелоа говорят, что он воспринимал это спокойно: «На "Бернабеу" это нормально».

А потом, постепенно, начало работать.  Не из-за одного решения — из-за десятка маленьких.

Серое кресло

В одном из первых интервью Арбелоа обмолвился: в его кабинете стоит «удобное серое кресло».  Игроки приходят к нему поговорить — иногда он зовёт, иногда они приходят сами.

globallookpress.com

Фраза стала символом нового подхода.  При Алонсо атмосфера была деловой: видеоразборы, регламент, дисциплина.  При Арбелоа — более расслабленной.  Доступ на тренировочную базу расширился.  Ритуалы и ограничения смягчились.  Пинтус — тот самый, отстранённый Алонсо — вернулся к работе на следующий день после смены тренера.

NYT приводит пример с Брахимом Диасом.  Игрок, который почти не привлекался к главной команде при Алонсо, сел в серое кресло — и через несколько дней вышел в стартовом составе против «Сельты».  С тех пор — стартовый игрок во всех матчах, включая оба с «Сити».

Это не значит, что Арбелоа — «добрый тренер, который всех любит».  Есть игроки, которые недовольны: Карвахаль, по имеющимся данным, расстроен потерей места — его не поставили в старт против «Валенсии», предпочтя Хименеса и Трента Александера-Арнольда.  Cadena Cope сообщал, что Мбаппе — единственный из звёзд, кому было комфортнее при Алонсо.  Но общий вектор — другой: раздевалка дышит.

Не Анчелотти, но и не Алонсо

NYT делает важное уточнение: Арбелоа — не Анчелотти-лайт, который просто отпускает поводья и даёт звёздам играть.  Он готовится к матчам тщательно.

Пример — первый матч с «Сити».  Гвардиола выставил атакующий состав.  Арбелоа:

  • Дал Вальверде дополнительную задачу по поддержке Александера-Арнольда на правом фланге против Доку.
  • На угловых поставил маленьких Гюлера и Франа Гарсию на Холанда. Фотография стала вирусной: разница в росте — комичная. Но это был расчёт: штаб определил, что Холанд на стандартах больше реагирует на подборы и вторые мячи, а реальную угрозу представляют Диас, Гуэи и Родри.
  • Первый гол Вальверде — после отработанной на тренировке комбинации.

Источник на тренировочной базе «Реала»: «Арбелоа получает критику за то, что не обсуждает тактику на пресс-конференциях.  Но реальность в том, что он детально готовится к каждому матчу.  У него и его штаба всё под контролем — и по соперникам, и по своей команде».

Гвардиола после ответного матча:

Мне понравилось то, что я увидел. Он произвёл на меня очень хорошее впечатление. У него будет большая карьера.Пеп Гвардиолаглавный тренер «Манчестер Сити»

Молодёжь как философия

Одна из заметных черт эпохи Арбелоа — ставка на академию. Тьяго Питарч — самый яркий пример (мы подробно писали о нём), но не единственный.  Мануэль Анхель заменил Питарча в обоих матчах с «Сити».  Арда Гюлер, которому 20, получил больше игрового времени.  Общий вектор — «Ла Фабрика» (академия «Реала») снова поставляет кадры в основу, как не делала уже несколько лет.

Для болельщиков это важнее, чем кажется.  «Реал» — клуб, который десятилетиями покупал звёзд: Зидан, потом Роналду, потом Мбаппе.  Академия существовала, но воспринималась как фоновый процесс.  Арбелоа — человек из этой академии — показывает, что можно доверять своим.  И болельщики это ценят.

Визит Санчеса

Деталь, которая говорит о масштабе кризиса до перелома: после поражения от «Хетафе» 2 марта генеральный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес приехал на тренировочную базу.  Обратился к тренерам и игрокам.  Передал: руководство клуба верит в команду.  Попросил о единстве.  Сказал, что «Реал» способен выиграть трофей.

С тех пор — четыре победы подряд.  Без Беллингема, без Мбаппе, без Родриго, без Милитау.  С 18-летним Питарчем в центре поля.  С Диасом, вернувшимся из забвения.  С Винисиусом, который наконец перестал выглядеть несчастным и обиженным на весь мир (хотя с этим не будем забегать вперед).

Что дальше

Будущее Арбелоа зависит от того, чем закончится сезон.  Контракт — как минимум до июня 2027-го.  Но «Реал» — клуб, где контракт значит ровно столько, сколько последний результат.

Если «Реал» пройдёт «Баварию» в четвертьфинале ЛЧ — позиция Арбелоа станет почти непоколебимой.  Если вылетит — разговоры о Клоппе и Почеттино возобновятся в тот же вечер.

Пока — настроение изменилось.  Несколько недель назад вокруг Арбелоа царил пессимизм, в том числе среди его ближнего круга.  Сейчас — другое дело.  Человек, которого никто не воспринимал всерьёз, выбил «Сити», дал шанс пацанам, вернул Диаса и Пинтуса, поставил серое кресло в кабинете — и «Реал» снова играет как «Реал».

Этого может оказаться достаточно.  А может — нет.  На «Бернабеу» так всегда.