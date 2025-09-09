Имавов играючи разобрал Борральо. У Чимаева есть новый соперник

6 сентября в Париже Нассурдин Имавов доказал, что является одним из сильнейших средневесов в мире, переиграв Кайо Борральо, не уступавшего никому на протяжении десяти лет

Спокойно и хладнокровно

Поединок в Париже на UFC Fight Night 258 стал настоящим испытанием для обоих бойцов. С самого начала Имавов взял инициативу, используя свою скорость в стойке. Борральо пытался работать киками с дальней дистанции, но быстро понял, что это не приносит плодов.

В первом раунде Имавов давил, контролируя центр клетки и нанося точные джебы. Борральо ответил попыткой перевода в партер, но защита Нассурдина оказалась надежной. К концу раунда бразилец прижал соперника в клинче, однако это не изменило картину.

Второй раунд продолжился в том же ключе. Имавов миксовал удары руками с фронт-киками в корпус, а его бэкфист явно потряс Борральо. Бразилец выглядел медленнее, пропуская серии, и его атаки не несли угрозы. Имавов сохранял давление, отгоняя оппонента к сетке, и раунд ушел в его копилку без сомнений.

Нассурдин Имавов против Кайо Борральо globallookpress.com

Третий отрезок добавил напряжения. Борральо начал активнее, но встретил контратаку Имавова, которая его потрясла. Бой прервали из-за удара ниже пояса от Кайо, а потом из-за тычка в глаз от Нассурдина. В целом раунд вышел конкурентным, но с преимуществом француза.

В четвертом отрезке Борральо уже лучше отвечал в стойке, но Имавов все равно попадал чаще. Француз также работал из клинча, нанося двойки, и его серия ударов явно утомила бразильца. К этому моменту Имавов полностью доминировал в ударной технике, не давая Борральо реализовать борьбу.

В пятом раунде бойцы пошли в размены. Борральо поймал Имавова контратакой, но получил в ответ правый боковой и двойку. Локти от Кайо были жесткими, однако француз отвечал точнее и чаще.

Итогом стало единогласное решение судей в пользу Имавова: 50-45, 49-46, 49-46. Он не позволил Борральо провести ни одного тейкдауна и перебил в стойке. Это была уверенная победа.

Дальше только за титул

Нассурдин Имавов и Кайо Борральо globallookpress.com

Сам Имавов в послематчевом интервью сказал, что любит такие ситуации, где шансы не в его пользу, потому что тогда выступает лучше всего. Это добавило ему харизмы в глазах фанатов, которые увидели уверенного бойца.

На пресс-конференции Нассурдин вспомнил прошлые победы. Он отметил, как нокаутировал Адесанью ударом ноги, несмотря на скепсис окружающих. Борральо не проигрывал 10 лет, но Имавов выиграл все раунды и доказал, что он один из лучших в мире.

Такие заявления разожгли интерес к его будущему. Нассурдин признался, что получил травму ноги за 10 дней до боя, и с каждым раундом это мешало все больше.

Но он адаптировался, фокусируясь на уклонах и боксе. Реакции экспертов в соцсетях были яркими: от поздравлений до прогнозов на титульник. Один эксперт написал, что Имавов — главный претендент, но Чимаев все равно фаворит.

Другие хвалили, как Нассурдин побил топ-15 таких бойцов, как Долидзе, Аллен, Каннонир, Адесанья. После такой внушительной серии Имавова впереди ждет титульный бой.

По его словам, он не бросает вызов, а просит шанс на пояс. В нынешней ситуации подобная просьба имеет смысл. Дю Плесси, Стрикленд и Борральо проиграли последние бои.

Де Риддер и Эрнандес также на победной серии, но позади француза в рейтинге. Если не Нассурдин следующий претендент, то кто?

Трудная ночь в бою с Чимаевым

Хамзат Чимаев globallookpress.com

Имавов без каких-либо вопросов номер один в очереди на титул среднего веса. Его серия из пяти побед, включая нокаут против Адесаньи и триумф решением над Борральо, позволили сохранить второе место в рейтинге.

На бумаге он заслужил бой с Чимаевым, который отобрал пояс у Дю Плесси в августе. Но против нового чемпиона будет непросто. Хамзат на пике формы, с ультимативной борьбой, которая делает его неуязвимым.

Имавов полагается на стойку, где он быстрее и точнее, но «Борз» не даст ему там застаиваться. Его настойчивые переводы — совсем другой уровень. Имавов верит в свою защиту.

Он упомянул хорошие свипы и план постоянно навязывать бокс. Но останавливать Чимаева — задача сложная, ведь даже Дю Плесси не справился. Хамзат может истощить соперника контролем в партере. Чимаев будто на три головы выше всего остального дивизиона.

Его аура непобедимости растет, и все разговоры сводятся к тому, кто проиграет более достойно. Имавов — универсал, но глобально ударник, а в таких матчах в последнее время преимущество все чаще у борцов. Сценарий его боя с Хамзатом может повторить бой с Дю Плесси.

Имавов сильный и опасный боец. Но шансы невелики. Чимаев физически сильнее, у него невероятное давление и хорошее кардио. Имавову нужно почти идеально защищаться от тейкдаунов и быстро вставать ноги, если все же его переведут.

А как показали предыдущие поединки с участием «Борза», защищаться идеально от его борьбы невозможно. Нассурдину придется превзойти себя и показать еще более яркое выступление, чем против Борральо. Но получится ли?