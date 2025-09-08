Триумф Имавова, яркие победы Фахретдинова и Сен-Дени. Обзор карда UFC Paris

6 сентября состоялся турнир UFC Paris. В главном событии вечера в среднем весе Нассурдин Имавов победил единогласным решением судей Кайо Борральо

Молниеносная победа Фахретдинова

Ринат Фахретдинов подходил к этому бою в статусе небольшого андердога, что удивило многих фанатов россиянина. Его соперник, Андреас Густафссон, имел громкое имя и репутацию агрессивного нокаутера, что делало скандинава фаворитом.

Шведский полусредневес сразу же пошел вперед, размашисто атакуя руками и пытаясь задавить россиянина напором. Вероятно, он рассчитывал на быструю и эффектную победу, однако его план был построен на скорую руку и не учитывал навыков оппонента.

Ринат Фахретдинов globallookpress.com

Фахретдинов блестяще справился с первоначальным натиском, действуя хладнокровно и расчетливо. Он не растерялся под градом ударов и быстро нашел возможность для контратаки, приняв предложенную Густафссоном игру.

Ринат пошел вперед и буквально забил шведа у сетки, не оставив тому ни малейшего шанса на спасение. Рефери был вынужден остановить бой уже на 54-й секунде, зафиксировав разгромную победу россиянина.

Таким образом, «Гладиатор» не просто победил, а сделал это в свойственной ему эффектной манере. Теперь, без сомнения, Ринату пора драться с кем-то из представителей топ-15 полусреднего веса.

Убедительный реванш Делии

UFC Paris HIGHLIGHTS!

Первый поединок между данными тяжеловесами состоялся целых десять лет назад. Тогда Марчин Тыбура одержал победу из-за травмы ноги Анте Делии, что не давало покоя хорватскому бойцу все эти годы.

Делия начал реванш очень агрессивно, обрушив на оппонента град точных и мощных ударов. Он явно извлек урок из прошлой встречи и не собирался позволить Тыбуре навязать свой привычный вязкий и медленный темп.

Поляк стойко перенес первый натиск оппонента и даже попытался завязать противника клинч, чтобы остановить атаки хорвата. Однако его попытки выглядели довольно робко и несистемно, словно он не ожидал такой агрессии.

Анте быстро выбрался из всех захватов и продолжил свою работу в стойке. Он попал точным левым хуком, который отправил Тыбуру на настил октагона, после чего нанес еще ряд попаданий до окончательной остановки боя судьей. Великолепный дебют Делии в UFC и уверенная победа над седьмым номером дивизиона в первом раунде.

Прощальный нокаут Крейга

Пол Крейг globallookpress.com

Бывший представитель топ-10 полутяжей Пол Крейг переживал не лучшие времена в своей карьере. Всего одна победа в последних семи поединках заставляла сомневаться в его будущем в организации.

Противник шотландца, Модестас Букаускас, напротив, находился на взлете и вышел на победную серию из трех поединков в преддверии их встречи. Да и в самом бою литовец выглядел максимально уверенным в себе.

Стартовый раунд проходил в достаточно спокойном темпе. Букаускас периодически бросался в атаки, а Крейг предпочитал работать на дальней дистанции.

Однако в самом конце пятиминутки Пол допустил роковую ошибку, попытавшись запрыгнуть на соперника в попытке перевести бой в партер. Его маневр не увенчался успехом, Крейг соскользнул, позволив Букаускасу оказаться сверху.

Модестас немедленно воспользовался предоставленным шансом, обрушив на оппонента град сокрушительных ударов. На последней секунде раунда он пробил локтем в голову, отправив Крейга в глубокий нокаут. После этого поражения шотландский ветеран объявил о завершении профессиональной карьеры.

Доминация Сен-Дени в партере

Бенуа Сен-Дени globallookpress.com

Восходящая звезда легкого веса UFC Бенуа Сен-Дени (13-й номер рейтинга) нуждался в уверенной победе после череды нестабильных выступлений. Его соперник, Маурисио Руффи, напротив, шел на серии из семи побед, включая эффектный нокаут ногой с разворота против Бобби Грина в предыдущем бою.

Понимая всю опасность бразильца в стойке, Сен-Дени уже на первой минуте боя оформил тейкдаун. Он без особых проблем забрался в полный маунт и начал забивать «Боевого ботаника», демонстрируя свое превосходство в борьбе.

Руффи пытался выбраться, рискованно отдавая спину, и первый раз ему это удалось. Однако едва он поднялся на ноги, Сен-Дени вновь бросился на него, демонстрируя явное намерение не оставлять бой в стойке ни на секунду.

Очередной перевод в партер во втором раунде оказался для бразильца фатальным. Бенуа мастерски забрал спину, вцепился в шею и провел удушающий прием, одержав важную победу над непростым соперником.

Тактическая победа Имавова

Нассурдин Имавов globallookpress.com

В главном событии вечера в рамках среднего веса встретились Нассурдин Имавов и очередной представитель команды «Боевых ботаников» Кайо Борральо. В преддверии очной встречи парни занимали вторую и шестую строчки в рейтинге.

Первый раунд их противостояния прошел в спокойном темпе, оба бойца занимались разведкой и действовали аккуратно. Имавов работал сериями на сближении, а Борральо отвечал одиночными хай-киками и робкими попытками перевести поединок в партер.

Уже во второй пятиминутке преимущество французского бойца стало более отчетливым. Имавов уверенно переигрывал бразильца в стойке, в то время как Кайо выглядел растерянным и не мог найти ключ к своему визави.

К большому сожалению зрителей, 3-5 раунды также прошли в невысоком темпе. Борральо ненадолго оживился, но в целом бой протекал вяло и небогато на яркие события, а попытки бразильца пройти в ноги успехом так и не увенчались.

Финальный раунд ненадолго взбодрил публику парой точных ударов от Кайо, но этого всплеска хватило ненадолго. По итогам пяти раундов, победа единогласным решением судей досталась Нассурдину Имавову.

Результаты остальных поединков

UFC Париж: Имавов и Борральо — Слова после боя

1. Мэйсон Джонс в легком весе нокаутировал во втором раунде Боладжи Оки.

2. Аксель Сола в легком весе нокаутировал в третьем раунде Риса Макки.

3. Уильям Гомис в легком весе единогласным решением судей победил Роберта Рухалу.

4. Умар Си в легком весе нокаутировал в первом раунде Брендсона Рибейро.

5. Кауэ Фернандес в легком весе нокаутировал в первом раунде Гарри Хардвика.

6. Сэм Паттерсон в легком весе нокаутировал в первом раунде Трея Уотерса.

7. Роберт Брычек в среднем весе нокаутировал в третьем раунде Брэда Тавареса.

8. Сэм Хьюз в легком весе удушающим приемом во втором раунде победила Шону Бэннон.