10 мая на турнире UFC 328 Хамзат Чимаев проведет первую защиту титула в среднем весе. Его соперником станет бывший чемпион дивизиона Шон Стрикленд. «Борз» в этом противостоянии считается большим фаворитом. И есть 5 причин, почему Хамзат покинет октагон победителем

1. Невероятный прессинг и фейки тейкдаунов

Шон Стрикленд привык диктовать свои условия в стойке. Его бесконечный джеб работает только тогда, когда он сам навязывает темп. Но с Чимаевым этот номер не пройдет.

Самое страшное для «Тарзана» — постоянные фейки проходов в ноги. Чимаев делает ложное движение для тейкдауна, заставляя противника садиться на пятки и опускать руки.

В этот момент может прилететь в голову оверхенд правой, которым «Борз» еще в дебюте в UFC нокаутировал Джеральда Мершарта за 17 секунд. В такой манере ритм Стрикленда полностью разрушится.

Он не сможет выйти на свою любимую среднюю дистанцию, потому что каждую секунду будет думать о защите от перевода. А как только американец начнет фокусироваться на борьбе, Чимаев вполне способен подключить и комбинации в стойке, тем самым удивив противника.

2. Слишком большая разница в классе в борьбе

У Стрикленда черный пояс по БЖЖ и 76% защиты от тейкдаунов. Статистика приличная, но она собрана в боях с ударниками, а не с борцами уровня Чимаева. Хамзат — трехкратный чемпион Швеции по вольной борьбе.

Средний показатель «Борза» составляет 5,3 тейкдауна за 15 минут с точностью 55%. Он быстро проходит в ноги, работает у сетки с контролем запястий оппонента и мгновенно забирает спину. Тот же Роберт Уиттакер капитулировал уже в первом раунде.

Поэтому Шон не сможет вставать на ноги после тейкдауна так же быстро, как в бою с Дю Плесси. Даже если Стрикленд выберется из-под прессинга, он потратит на это в три раза больше сил.

Разница в грэпплинге колоссальная. Шон хорош в стойке, но на земле в атаке просто дилетант на фоне «Борза». Один удачный тейкдаун, и раунд можно считать проигранным. А Чимаев будет проходить в ноги снова и снова.

3. Эволюция кардио

После боя с Камару Усманом все говорили, что кардио слабое место Хамзата. В третьем раунде он, действительно, задышал и просто ждал финального гонга. Но тот бой был 2,5 года назад. С тех пор Чимаев проделал колоссальную работу над выносливостью.

Поединок с Дрикусом Дю Плесси на UFC 319 расставил все по местам. «Борз» доминировал все пять раундов и контролировал соперника на канвасе почти 22 минуты. У Стрикленда тоже приличная выносливость.

Он перерабатывал Адесанью и Имавова на полной дистанции. Но вся разница в том, кому приходится атаковать, а кому защищаться. Шон будет вынужден обороняться от тейкдаунов 25 минут, а это совершенно другой расход энергии.

Когда человек каждые 30 секунд борется за то, чтобы остаться на ногах, то устает уже к третьему раунду. А вот Чимаев будет более свежим и продолжит прессинговать.

4. «Борз» разгромил того, кто дважды побил Шона

Математика в ММА работает не всегда, но здесь она максимально показательна. Дрикус Дю Плесси дважды побеждал Шона — сначала раздельным решением, а затем единогласным в реванше. Когда Хамзат встретился со «Стилноксом», то просто переехал его.

Счет судей 50-44, 12 успешных тейкдаунов из 17-ти, почти 22 минуты контроля. Дю Плесси, шедший на серии из девяти побед, не мог ничего сделать, он просто утонул в борьбе. Если экс-чемпион, который дважды прошел Стрикленда, выглядел так плохо, то что будет с самим Шоном?

Конечно, стили делают бои. Стрикленд не Дю Плесси, у него другая стойка и другая защита. Но глобально проблема одна: ни тот, ни другой не умеют противостоять борцам уровня Чимаева. Дю Плесси попытался и бесславно проиграл.

Шон может говорить, что угодно. Но когда он окажется на настиле, вся его уверенность испарится. «Борз» уже доказал, что справиться с ним не под силу даже бойцу, который ранее зачистил почти весь дивизион. Справится ли с ним Шон? Ответ очевиден.

5. У Стрикленда нет сильного удара

Шон один из лучших боксеров UFC, однако сильным ударом он не обладает. Да, в его карьере есть 12 побед нокаутом, но большая часть из них пришлась на середняков и проспектов.

Те же Адесанья, Херманссон и Имавов были переработаны в течение 25-ти минут. Последний соперник Шона Энтони Эрнандес один из немногих топов, кого американец сумел нокаутировать. Но только за счет бесконечных джебов Чимаева не победить.

Во-первых, у «Борза» довольно неплохая защита в стойке: пропускает всего 2,32 значимых удара в минуту. Во-вторых, он не стоит на месте, не ловит чистые джебы и регулярно использует фейки тейкдаунов, чтобы сбивать прицел. Даже когда в него попадают, «Борз» идет дальше в борьбу.

Стрикленду нужно показать что-то экстраординарное, чтобы остановить прессинг. Но у него нет ни взрывной мощи, ни поставленного удара, ни даже лоу-кика, который мог бы замедлить противника.

Шон, как и в предыдущих боях, продолжит бить джебы, а Чимаев — игнорировать их, проходить в ноги и забирать свое в борьбе. Снести Хамзата на настил можно только тяжелым оверхендом или хай-киком. У «Тарзана» в арсенале нет ни того, ни другого.

Чимаев, вероятно, победит или единогласным решением судей, или же Шон попадется на сабмишен после экватора. В любом случае, итог закономерен: Хамзат покинет октагон с поясом в ожидании следующего соперника.