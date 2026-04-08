12 апреля состоится турнир UFC 327. В главном событии вечера в битве за вакантный титул в полутяжелом весе встретятся Иржи Прохазка и Карлос Олберг

Бои предварительного карда

1. Патрисио Питбуль в полулегком весе подерется с Аароном Пико

2. Кевин Холлэнд в полусреднем весе проведет бой с Рэнди Брауном

3. Матеуш Гамрот в легком весе сразится с Эстебаном Рибовичем

4. Татьяна Суарез в женском минимальном весе встретится с Лупитой Годинез

5. Маркель Медерос в легком весе подерется с Крисом Падиллой

6. Келвин Гастелум в среднем весе проведет бой с Висенте Люке

7. Чарли Радтке в полусреднем весе сразится с Франсиско Прадо.

UFC 327 Обратный отсчет — Прохазка vs Олберг

Бои основного карда

Основной кард турнира UFC 327 откроет поединок в полулегком весе между Кабом Свонсоном и Нэйтом Ландвером. Карьера обоих близится к закату, и соответственно о попадании в топ-15 речи уже не идет. За предыдущие шесть боев Свонсон одержал три победы и трижды проиграл, причем два поражения были нокаутами.

Ландвер также в последнее время показывал нестабильные результаты и терпел неудачи. Например, он был нокаутирован в третьем раунде в двух заключительных боях: сначала Ду Ху Чоем, затем Морганом Чаррье. Однако поединок обещает быть ярким с учетом стилей бойцов.

Свонсон всегда славился открытыми рубками в стойке. Ландвер нередко уже на старте встречи навязывает высокий темп, хотя к концу второго раунда его выносливость заметно падает.

Оба не любят отступать и вряд ли доведут дело до судейских записок. Скорее всего, кто-то упадет в нокаут после экватора. В любом случае, битва Свонсона и Ландвера один из претендентов на звание «Боя вечера».

Следующий поединок пройдет в полутяжелом весе между Домиником Рейесом и Джонни Уокером. Парни занимают десятую и 12-ю позиции в рейтинге. Оба находятся на той стадии карьеры, когда любое очередное поражение может приблизить их к вылету из топ-15.

За последние шесть боев у Уокера три победы и три поражения. В предыдущем противостоянии в августе 2025 года бразилец, будучи большим андердогом, сенсационно финишировал во втором раунде Миньяна Чжана, отстояв свое текущее место в рейтинге.

Рейес еще недавно был в шаге от поединка за титул. Но после трех побед подряд нокаутом американец вышел на бой против Карлоса Олберга и уступил досрочно уже в первом раунде. В грядущей битве тоже не все однозначно. Уокер физически мощнее, его размах рук достигает 208 сантиметров, а нокаутирующая мощь пугает любого.

Рейес техничнее, но защита от боковых ударов остается проблемой. Вряд ли бой продлится все три раунда: слишком много нокаутов в послужных списках обоих. И сами проигрывали досрочно, и периодически радовали фанатов яркими выступлениями.

Третий поединок основного карда пройдет в тяжелом весе между Кертисом Блэйдсом и Джошем Хокитом. «Бритва» занимает пятую строчку рейтинга и уже 6 лет кряду держится на уровне топ-10.

За последние четыре боя у Блэйдса два победы и два поражения: он нокаутировал Жаилтона Алмейду, проиграл за минуту Тому Аспиналлу и Сергею Павловичу, а в июне 2025 года американец взял верх раздельным решением над Ризваном Куниевым.

Хокит провел в UFC всего два боя и оба выиграл в первом раунде: за 56 секунд финишировал Макса Гимениса, а затем остановил Дензела Фримена. Однако очередной соперник куда серьезнее.

Блэйдс в стойке уже уступает топам, но в партере способен доминировать над любым. Хокит, между прочим, яркий нокаутер, все восемь побед в карьере одержал досрочно, шесть из них в первом раунде. Однако уровень его оппозиции пока скромный, да и оба побежденных соперника в UFC уже уволены из промоушена.

Мурзаканов и Олберг не намерены проигрывать

В со-главном событии UFC 327 в полутяжелом весе встретятся Азамат Мурзаканов и Пауло Коста, экс-претендент на титул в среднем дивизионе. Российский боец занимает шестую строчку рейтинга и остается единственным непобежденным бойцом (16-0) в топ-15 дивизиона.

Мурзаканов в UFC одержал шесть побед, пять из них нокаутами. В последних двух боях россиянин финишировал Брендсона Рибейро и Александра Ракича уже в первом раунде. У Косты за последние четыре поединка одна победа и три поражения.

Уступал он исключительно решениями ( Веттори, Уиттакеру, Стрикленду). В июле 2025 года бразилец, наконец, победил, взяв верх над Романом Копыловым по очкам, но к третьему раунду заметно сбавил. И грядущий поединок не предвещает Пауло легкой прогулки.

Мурзаканов обладает невероятной взрывной скоростью и феноменальным чувством дистанции. Он блестяще читает атаки соперников и накрывает их на встречном движении. Коста традиционно агрессивен с первых секунд, идет напролом и бьет сильно, но выносливость оставляет вопросы.

В чем-то его стиль напоминает Мурзаканова. Разница только в том, что Пауло давно не выигрывал досрочно, а Азамат отправляет в нокаут одним касанием. Если бой затянется, бразилец может переломить ход в заключительном отрезке. Но не исключено, что все закончится в первых двух раундах.

В главном событии вечера в битве за вакантный титул UFC в полутяжелом весе встретятся Иржи Прохазка и Карлос Олберг. Чех занимает вторую строчку рейтинга, его соперник — третью.

Прохазка бывший чемпион, который освободил пояс из-за травмы плеча в 2023-м, а затем вернулся и дважды проиграл нокаутом Алексу Перейре. Сейчас чех идет на серии из двух досрочных побед: он финишировал Джамала Хилла и Халила Раунтри, а между двумя неудачами в битвах с «Поатаном» еще и остановил Александра Ракича.

За всю карьеру лишь два поединка чеха дошли до судейского решения. Прессинг, хаос, удары с непонятных углов и рваный темп — то, что происходит в каждом бою Иржи. При этом стиль Олберга кардинально отличается.

Карлос дисциплинированный кикбоксер высочайшего уровня, сильный контрпанчер, никогда не вступает в бездумные размены и всегда работает с дальней дистанции с целью поймать визави на ошибке. Новозеландец идет на серии из девяти побед подряд.

Ранее он одолел Яна Блаховича (пусть и спорным решением), Волкана Оздемира и Доминика Рейеса — все на момент встречи с ним находились в топ-10. Класс Прохазки и Олберга довольно высок. Оба достойны пояса, и оба однозначно покажут яркий и конкурентный бой. Скучно не будет!