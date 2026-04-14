На UFC 327 Иржи Прохазка потерпел поражение нокаутом в первом раунде в битве за вакантный титул от Карлоса Олберга. Чех выигрывал поединок и был в шаге от победы, но одна фатальная ошибка изменила абсолютно все

Ошибка, стоившая пояса

Бой за вакантный пояс UFC в полутяжелом весе начался по сценарию Прохазки: чех много двигался, менял стойки, заставлял соперника ошибаться и уже через минуту плотно попал по корпусу.

А на второй минуте случился эпизод, который, казалось, предопределил исход встречи. Олберг неудачно шагнул вперед, подвернул правую ногу и буквально на глазах начал хромать.

Прохазка мгновенно оценил ситуацию и принялся методично добивать травмированного оппонента лоу-киками. Новозеландец едва передвигал ноги, держался за сетку, и любой болельщик в зале уже мысленно примерял пояс на чеха.

Иржи поджал соперника, выбрасывал серии, и казалось, что добивание — вопрос нескольких секунд. Но именно в этот момент случилось необъяснимое.

Вместо того чтобы хладнокровно завершить бой, Прохазка зачем-то сбавил темп и начал подбадривать Олберга, призывая того рубиться в открытом обмене. Чешский «Самурай» решил «не добивать лежачего», а дать шанс раненому зверю.

Этим шансом новозеландец воспользовался сполна: он дождался, когда Иржи неосторожно вышел на среднюю дистанцию, и вогнал его в челюсть левый боковой.

Прохазка рухнул, Карлос добил визави несколькими ударами и рефери остановил поединок за минуту и 15 секунд до конца стартового раунда. Иржи проиграл нокаутом, когда победа уже была у него в кармане. Он уступил не потому, что новозеландец оказался сильнее.

«Самурай» проиграл из-за глупой, наивной жалости. Чех признал это сразу после боя: «Мне стало его жалко, я проявил милосердие». В титульном поединке UFC, где на кону стоит пояс, такая сентиментальность непростительна. Прохазка сам подписал себе приговор.

Реакция сообщества: от недоверия до насмешек

Карлос Олберг против Иржи Прохазки

Сам Прохазка после боя выглядел растерянным, но при этом не пытался перекладывать вину на кого-то другого. В интервью Джо Рогану он честно сказал: «Это был не мой день, я увидел его травму и сжалился. Жизнь дана, чтобы учиться, но сегодня я провалил главный экзамен».

Позже в соцсетях добавил: «Я до сих пор не могу понять, почему проявил такую глупую снисходительность. Я бы хотел реванш, потому что это был мой бой». Эти слова звучали искренне, но в мире смешанных единоборств искренность не засчитывают, как победу.

Карлос, ставший новым чемпионом, не стал смягчать углы: «Это не милосердие, а страх. Он испугался. Иржи притворщик, который играет на публику, а когда дело дошло до настоящей драки, он дрогнул».

Шон О’Мэлли, известный своим своеобразным чувством юмора, отреагировал на ситуацию довольно неоднозначно: «Вы же понимаете, что Иржи теперь разобьет вдребезги какое-нибудь дерево в лесу», — пошутил американец, ссылаясь на специфические тренировки и образ жизни Прохазки.

«Если бы это сказал кто-то другой, я бы не поверил, но Иржи я верю. Он действительно мог испытать угрызения совести. Но это не отменяет того факта, что он проиграл бой, который был у него в кармане», — считает О’Мэлли.

Эксперты MMA Fighting разобрали бой до винтиков и пришли к единогласному мнению. Джед Мешу написал следующее: «Карлос был на последнем издыхании, но вместо того чтобы сдаться, он ждал своего шанса. Прохазка совершил ошибку, выйдя вперед, и поплатился. Это не милосердие — это потеря концентрации».

Адам Гильен был еще категоричнее: «Я не видел, чтобы один боец позволил другому победить из жалости. Я видел, как один нокаутировал другого точным ударом. Но если Прохазке легче спать с мыслью о милосердии — флаг ему в руки», — добавил аналитик MMAMania.

Дивизион замирает, Прохазка становится трамплином

Хуже для Прохазки может быть только новость о состоянии Олберга, и она пришла почти сразу. Новоиспеченный чемпион порвал переднюю крестообразную связку в том самом эпизоде, когда подвернул ногу. Полное восстановление займет от девяти до 12-ти месяцев.

Полутяжелый вес снова оказывается в подвешенном состоянии: есть чемпион, но он не может защищать титул, и непонятно, что делать. Возможны два сценария: либо организация вводит временный титул, либо новозеландец добровольно отказывается от пояса, как это делали другие травмированные чемпионы.

В любом случае, когда Карлос вернется, он автоматически получит право на титульный бой — таковы правила UFC. Его не наказывают за травму, полученную в поединке. Более того, его статус только вырос: он нокаутировал одного из самых зрелищных бойцов лиги, практически стоя на одной ноге.

После такого никто не посмеет обвинить его в случайной победе. А вот Иржи Прохазка оказался в глубокой яме. Это третье досрочное поражение в титульных боях за последние годы: ранее его дважды нокаутировал Алекс Перейра, а теперь и Олберг. И о каком реванше может идти речь?

Чтобы снова претендовать на пояс, «Самураю» нужно одержать, как минимум три, а то и четыре победы подряд над крепкими соперниками из первой десятки рейтинга. Пока же он рискует превратиться в трамплин для тех, кто рвется в титульную гонку.

Например, Доминика Рейеса или Пауло Косты, эффектно нокаутировавшего Азамата Мурзаканова в дебюте в категории до 93 кг и теперь требующего большого имени.

И, конечно, в контексте титульной гонки нельзя списывать Магомеда Анкалаева, уже бросившего вызов чеху в открытую. Такой поединок выглядит очень интригующе. Оба бывшие чемпионы, оба проиграли свои последние бои нокаутом в первом раунде.

Для Анкалаева победа над таким громким именем, как Прохазка, станет билетом к новому титульному шансу. А вот Для Иржи эта встреча видится большой ловушкой: даже если он выиграет, одной победы мало для очередного шанса, а проигрыш окончательно закроет дорогу к нему.

UFC, вероятно, больше не будет давать ему четвертый титульный бой после трех поражений нокаутом. Теперь чех должен доказать, что он способен учиться на своих ошибках. Пока что его провальный забег говорит об обратном.