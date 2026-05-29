В рамках турнира по профессиональному боксу в Екатеринбурге 30 мая в Екатеринбурге встретятся Дмитрий Бивол и Михаэль Айферт в полутяжелом весе. Начало — 18:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Бивол — Айферт с коэффициентом для ставки за 2.34.

Дмитрий Бивол

Турнирное положение: Бивол бывший абсолютный чемпион мира. Дмитрий прочно удерживает позиции лидера в полутяжелом весе, успешно побеждая всех топовых претендентов на протяжении многих лет.

Последние бои: В своем предыдущем поединке 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде Бивол одержал победу большинством судейских голосов в реванше против Артура Бетербиева. До этого, в октября 2024 года, в первом бою с Бетербиевым он потерпел первое поражение в карьере, также решением судей. В июне 2024 года россиянин уверенно победил Малика Зинада техническим нокаутом в шестом раунде.

Состояние бойца: В свои 35 лет Бивол вышел на пик формы, прибавив в скорости и точности. Он обладает элитной техникой, великолепно работает джебом и грамотно анализирует действия соперников. Критиковать россиянина можно разве что за отсутствие нокаутирующего удара.

Михаэль Айферт

Турнирное положение: Михаэль обладатель титула IBF Inter-Continental. Немец давно перерос свою оппозицию и, по мнению многих экспертов, готов к проверке на высшем уровне.

Последние бои: Несмотря на внушительную статистику, немец уже давно не дрался. В последнем поединке 24 августа 2024 года Айферт одержал победу над Карлосом Эдуардо Хименесом. До этого совершил апсет, победив единогласным решением судей легендарного Жана Паскаля, что и вывело его на позиции обязательного претендента.

Состояние бойца: Айферт дисциплинированный боксер с высокой частотой атак и хорошей выносливостью. Его стиль строится на постоянном прессинге, однако он слишком прямолинеен.

Да и его ударный арсенал выглядит предсказуемо на фоне чемпиона.

Статистика для ставок

Дмитрий Бивол при 24 победах выиграл нокаутом только 12 раз

Айферт потерпел только одно поражение за 14 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры видят россиянина большим фаворитом. Сделать ставку на победу Бивола можно с коэффициентом 1.03, тогда как успех Михаэля Айферта оценивается котировками до 14.00.

Прогноз: Разница в классе, техническом мастерстве и опыте боев с элитой дивизиона делает Бивола явным фаворитом. Чемпион на старте будет контролировать дистанцию, давить и набирать очки, а во второй половине боя защита немца начнет давать сбои под градом комбинаций Дмитрия.

Ставка: Победа Бивола в 6-9 раундах за 2.34.