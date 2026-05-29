В рамках турнира UFC Macau 30 мая состоится поединок Сергея Павловича и Таллисона Тейшейры в тяжелом весе. Начало — 15:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Павлович — Тейшейра с коэффициентом для ставки за 1.85.

Сергей Павлович

Турнирное положение: Павлович занимает третью строчку в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. Россиянин остается одним из главных претендентов на титульный бой, несмотря на последние неудачи в поединках с элитой.

Последние бои: К этому противостоянию россиянин подходит на серии из двух побед. Оба раза он праздновал успех единогласными решениями судей в боях с Жаирзиньо Розенстрайком и Вальдо Кортесом-Акостой. За пять предыдущих встреч в активе Сергея Павловича три победы и два поражения.

Состояние бойца: После осечек в боях с топовой оппозицией Павлович стал работать более расчетливо. Если раньше он шел напролом ради быстрого финиша, то теперь предпочитает стиль контрпанчера. Россиянин по-прежнему обладает тяжелейшим ударом, однако готов к работе на полную дистанцию, что подтверждают последние судейские вердикты в его пользу.

Таллисон Тейшейра

Турнирное положение: Тейшейра располагается на 15-й строчке рейтинга тяжеловесов UFC. Бразилец является восходящей звездой дивизиона и стремится закрепиться в элите.

Последние бои: Накануне бразилец одержал победу по очкам над Таем Туивасой, закрыв тем самым досрочное поражение от Деррика Льюиса, полученное летом 2025 года. В целом, за пять последних выходов в октагон Тейшейра победил в четырех случаях.

Состояние бойца: Тейшейра — атлетичный боец, делающий ставку на кики по этажам и взрывные атаки. Однако технический арсенал бразильца ограничен, а тактическая грамотность оставляет желать лучшего.

Проблемы с обороной и привычка открываться при попытках давления делают его уязвимым для бойцов уровня Павловича.

Статистика для ставок

Павлович имеет в активе 20 побед, из которых 17 добыты нокаутами

Тейшейра выиграл 9 из десяти поединков в ММА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии букмекеры отдают предпочтение Сергею Павловичу. На его победу предлагают сделать ставку с коэффициентом 1.18, тогда как успех Таллисона Тейшейры оценивается в 4.50.

Прогноз: Несмотря на статус явного фаворита у россиянина, легкой прогулки ожидать не стоит. Павлович будет действовать вторым номером, выжидая ошибку соперника, в то время как Тейшейра постарается затянуть визави в размен. Опыт и техническое превосходство Сергея должны стать решающим фактором — россиянин успешно нейтрализует стартовый напор бразильца и заберет инициативу к середине боя.

