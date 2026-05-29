В рамках турнира UFC Macau 30 мая состоится поединок Кая Асакуры и Кэмерона Смазермана в легчайшем весе. Начало — 15:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Асакура — Смазерман с коэффициентом для ставки за 2.10.
Кай Асакура
Турнирное положение: Кай бывший двукратный чемпион японского промоушена Rizin FF. Для Асакуры этот поединок является важным этапом адаптации в UFC, так как карьера в сильнейшей лиге мира началась для него с двух поражений.
Последние бои: В своем последнем выступлении в августе 2025 года японец уступил Тиму Эллиотту сабмишеном во втором раунде. До этого, в декабре 2024-го, он потерпел поражение от Александре Пантожи в титульном противостоянии в наилегчайшем весе.
Состояние бойца: Кай проповедует агрессивный стиль в стойке, имея в активе 13 побед нокаутом. Несмотря на внушительные базовые навыки в каратэ и боксе, в UFC японец столкнулся с трудностями в защите от борьбы, что привело к досрочным поражениям. В данном противостоянии Асакура постарается реализовать свое преимущество в технике и опыте выступлений на высоком уровне. Соперник у него подходящий.
Кэмерон Смазерман
Турнирное положение: Американский боец ранее выступал в Fury FC, где становился чемпионом. Смазерман пытается закрепиться в ростере UFC, однако пока чередует победы с поражениями.
Последние бои: К этому противостоянию американец подходит после серии из двух поражений — в июне 2025 года он единогласным решением судей проиграл Рики Симону, а до этого уступил Серхию Сидею.
Состояние бойца: Кэмерон предпочитает работать в стойке, часто используя двойки и хуки. При этом он остается довольно открытым в разменах. Смазерман практически не применяет тейкдауны, полагаясь в основном на свою ударную технику и неплохую дисциплину.
Однако в опыте выступлений против топовой оппозиции он заметно уступает своему сопернику.
Статистика для ставок
- Асакура одержал 21 победу, 13 из которых были добыты нокаутами
- Смазерман проиграл два предыдущих боя по очкам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии букмекеры отдают предпочтение Каю Асакуре. На его победу предлагают сделать ставку с коэффициентом 1.32, тогда как успех Кэмерона Смазермана оценивается в 3.52.
Прогноз: Асакура превосходит оппонента в классе и ударной мощи. Поскольку Смазерман не обладает выдающимися навыками борьбы, чтобы навязать японцу свои условия в партере, поединок, скорее всего, пройдет под диктовку Кая в стойке. Бой пройдет всю дистанцию, где японец заберет свое за счет контроля темпа и точности попаданий.
Ставка: Победа Асакуры по очкам за 2.10.