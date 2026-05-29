В рамках турнира UFC Macau 30 мая состоится поединок Кая Асакуры и Кэмерона Смазермана в легчайшем весе. Начало — 15:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Асакура — Смазерман с коэффициентом для ставки за 2.10.

Кай Асакура

Турнирное положение: Кай бывший двукратный чемпион японского промоушена Rizin FF. Для Асакуры этот поединок является важным этапом адаптации в UFC, так как карьера в сильнейшей лиге мира началась для него с двух поражений.

Последние бои: В своем последнем выступлении в августе 2025 года японец уступил Тиму Эллиотту сабмишеном во втором раунде. До этого, в декабре 2024-го, он потерпел поражение от Александре Пантожи в титульном противостоянии в наилегчайшем весе.

Состояние бойца: Кай проповедует агрессивный стиль в стойке, имея в активе 13 побед нокаутом. Несмотря на внушительные базовые навыки в каратэ и боксе, в UFC японец столкнулся с трудностями в защите от борьбы, что привело к досрочным поражениям. В данном противостоянии Асакура постарается реализовать свое преимущество в технике и опыте выступлений на высоком уровне. Соперник у него подходящий.

Кэмерон Смазерман

Турнирное положение: Американский боец ранее выступал в Fury FC, где становился чемпионом. Смазерман пытается закрепиться в ростере UFC, однако пока чередует победы с поражениями.

Последние бои: К этому противостоянию американец подходит после серии из двух поражений — в июне 2025 года он единогласным решением судей проиграл Рики Симону, а до этого уступил Серхию Сидею.

Состояние бойца: Кэмерон предпочитает работать в стойке, часто используя двойки и хуки. При этом он остается довольно открытым в разменах. Смазерман практически не применяет тейкдауны, полагаясь в основном на свою ударную технику и неплохую дисциплину.

Однако в опыте выступлений против топовой оппозиции он заметно уступает своему сопернику.

Статистика для ставок

Асакура одержал 21 победу, 13 из которых были добыты нокаутами

Смазерман проиграл два предыдущих боя по очкам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии букмекеры отдают предпочтение Каю Асакуре. На его победу предлагают сделать ставку с коэффициентом 1.32, тогда как успех Кэмерона Смазермана оценивается в 3.52.

Прогноз: Асакура превосходит оппонента в классе и ударной мощи. Поскольку Смазерман не обладает выдающимися навыками борьбы, чтобы навязать японцу свои условия в партере, поединок, скорее всего, пройдет под диктовку Кая в стойке. Бой пройдет всю дистанцию, где японец заберет свое за счет контроля темпа и точности попаданий.

2.10 Победа Асакуры по очкам

