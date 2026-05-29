В рамках турнира UFC Macau 30 мая состоится поединок Кая Асакуры и Кэмерона Смазермана в легчайшем весе. Начало — 15:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Асакура — Смазерман с коэффициентом для ставки за 2.10.

Владислав ПрусаковВладислав ПрусаковРедактор раздела Бои LiveSport.RuПодписаться в ДзенеПодписаться+

Кай Асакура

Турнирное положение: Кай бывший двукратный чемпион японского промоушена Rizin FF.  Для Асакуры этот поединок является важным этапом адаптации в UFC, так как карьера в сильнейшей лиге мира началась для него с двух поражений.

Последние бои: В своем последнем выступлении в августе 2025 года японец уступил Тиму Эллиотту сабмишеном во втором раунде.  До этого, в декабре 2024-го, он потерпел поражение от Александре Пантожи в титульном противостоянии в наилегчайшем весе.

Состояние бойца: Кай проповедует агрессивный стиль в стойке, имея в активе 13 побед нокаутом.  Несмотря на внушительные базовые навыки в каратэ и боксе, в UFC японец столкнулся с трудностями в защите от борьбы, что привело к досрочным поражениям.  В данном противостоянии Асакура постарается реализовать свое преимущество в технике и опыте выступлений на высоком уровне.  Соперник у него подходящий.

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Кэмерон Смазерман

Турнирное положение: Американский боец ранее выступал в Fury FC, где становился чемпионом.  Смазерман пытается закрепиться в ростере UFC, однако пока чередует победы с поражениями.

Последние бои: К этому противостоянию американец подходит после серии из двух поражений — в июне 2025 года он единогласным решением судей проиграл Рики Симону, а до этого уступил Серхию Сидею.

Состояние бойца: Кэмерон предпочитает работать в стойке, часто используя двойки и хуки.  При этом он остается довольно открытым в разменах. Смазерман практически не применяет тейкдауны, полагаясь в основном на свою ударную технику и неплохую дисциплину.

Однако в опыте выступлений против топовой оппозиции он заметно уступает своему сопернику.

Статистика для ставок

  • Асакура одержал 21 победу, 13 из которых были добыты нокаутами
  • Смазерман проиграл два предыдущих боя по очкам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии букмекеры отдают предпочтение Каю Асакуре.  На его победу предлагают сделать ставку с коэффициентом 1.32, тогда как успех Кэмерона Смазермана оценивается в 3.52.

Прогноз: Асакура превосходит оппонента в классе и ударной мощи.  Поскольку Смазерман не обладает выдающимися навыками борьбы, чтобы навязать японцу свои условия в партере, поединок, скорее всего, пройдет под диктовку Кая в стойке.  Бой пройдет всю дистанцию, где японец заберет свое за счет контроля темпа и точности попаданий.

2.10Победа Асакуры по очкамСтавка на бой #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.10 на бой Асакура — Смазерман  принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа Асакуры по очкам за 2.10.