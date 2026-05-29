В рамках турнира UFC Macau 30 мая состоится поединок Алекса Переса и Су Мудаэрджи в наилегчайшем весе. Начало — 14:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Перез — Мудаэрджи с коэффициентом для ставки за 1.63.

Алекс Перез

Турнирное положение: Перес занимает 11-ю строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона. В прошлом американец был претендентом на чемпионский пояс, и, несмотря на спад в результатах, остается опасным оппонентом для любого бойца лиги.

Последние бои: В своем последнем поединке в январе 2026 года Алекс Перез одержал эффектную победу нокаутом над Чарльзом Джонсоном в первом раунде. Ранее, в ноябре 2025-го, он потерпел поражение от Асу Алмабаева.

Состояние бойца: Перез — универсальный боец с качественным грэпплингом и черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. Хотя его последние выступления были нестабильными, он сохраняет и нокаутирующую мощь, что необычно для наилегчайшего веса. Алекс обладает колоссальным опытом боев с топами дивизиона, что позволяет ему адаптироваться к разным стилям соперников.

Су Мудаэрджи

Турнирное положение: Мудаэрджи стремится закрепиться в элите, полагаясь на свои ударные навыки. Китаец в шаге от попадания в топ-15.

Последние бои: К данному противостоянию Су Мудаэрджи подходит на серии из трех побед подряд. В марте 2026 года он одолел Хесуса Агилара, а до этого оказался сильнее Кевина Борхаса и Митча Рапосо.

Состояние бойца: Мудаэрджи ярко выраженный кикбоксер, предпочитающий вести поединок в стойке. Большинство его побед добыты нокаутами, однако в партере он испытывает серьезные трудности, что подтверждается высокой долей поражений сабмишенами.

Для успеха в этом бою китайцу необходимо держать дистанцию и предотвращать попытки переводов, так как работа внизу является его уязвимым местом.

Статистика для ставок

У Переза лишь две победы в последних семи боях

Мудаэрджи выиграл три предыдущих поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Алексу Перезу. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.63, тогда как успех Су Мудаэрджи оценивается в 2.33.

Прогноз: Алекс Перез обладает существенным преимуществом в борьбе. Хотя китаец набрал ход в последних поединках, его проблемы в защите от тейкдаунов только на руку сопернику. Перез будет методично контролировать соперника в партере, что в итоге позволит ему забрать победу.

