В рамках турнира UFC Macau 30 мая состоится поединок Чжана Миньяна и Алонзо Менифилда в полутяжелом весе. Начало — 16:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Миньян — Менифилд с коэффициентом для ставки за 1.72.

Чжан Миньян

Турнирное положение: Китайский полутяжеловес пробился в лигу через проект «Road to UFC». После яркого старта из трех побед в последнем поединке потерпел поражение от Джонни Уокера.

Последние бои: До неудачи в поединке с Уокером, Чжан Миньян шел на впечатляющей победной серии из 14-ти боев, а ранее, в апреле 2025 года, сумел финишировать в первом раунде ветерана Энтони Смита.

Состояние бойца: Миньян активно использует комбинации, подключая локти и колени на ближней дистанции. Обладает выраженным нокаутирующим потенциалом. Однако такая манера ведения боя зачастую оставляет его открытым для встречных атак.

Алонзо Менифилд

Турнирное положение: Американец располагается на 15-й строчке рейтинга полутяжелого дивизиона UFC. Боец выступает в организации с 2018 года и успел одержать победы над рядом крепких оппонентов.

Последние бои: В своем последнем выступлении в ноябре 2025 года Менифилд потерпел досрочное поражение от Волкана Оздемира уже в первом раунде. За последние четыре поединка у него две победы и два поражения.

Состояние бойца: Менифилд мощный панчер, который чаще всего действует вторым номером в ожидании ошибки оппонента.

Несмотря на хорошую физическую силу и опыт в борьбе, главной проблемой Алонзо в последнее время стала стойкость к восприятию ударов и недостаточная выносливость в затяжных боях.

Статистика для ставок

Чжан нокаутировал в UFC трех из четырех соперников

Менифилд дважды проиграл нокаутом на отрезке в 4 боя

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии букмекеры отдают предпочтение Чжану Миньяну. На его победу предлагают сделать ставку с коэффициентом 1.40, тогда как успех Алонзо Менифилда оценивается в 3.05.

Прогноз: Миньян с первых минут заберет инициативу и постарается взвинтить темп, к которому 38-летнему американцу будет сложно адаптироваться. Разница в возрасте и способность Чжана поддерживать высокую интенсивность должны стать решающими факторами в пользу представителя Китая. Другого исхода, кроме нокаута, здесь не предвидится.

