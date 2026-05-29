В рамках турнира UFC Macau 30 мая состоится поединок Сонга Ядонга и Дейвисона Фигередо в легчайшем весе. Начало — 16:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Ядонг — Фигередо с коэффициентом для ставки за 1.87.

Сонг Ядонг

Турнирное положение: Ядонг занимает пятую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC.  Китайский боец считается одним из самых перспективных атлетов в ростере и рассматривается, как реальный претендент на пояс.

Последние бои: К предстоящей встрече Ядонг подошел после поражения от Шона О'Мэлли по очкам в январе 2026 года.  Ранее, в феврале 2025-го, Сонг успешно закрыл неудачу в бою с Петром Яном, одержав победу над Генри Сехудо.

Состояние бойца: Сонг обладает значительным преимуществом в скорости и физической мощи.  База ушу и тайского бокса позволяет ему эффективно работать в стойке, сочетая жесткие кики с быстрыми боксерскими комбинациями.  В последних поединках он продемонстрировал умение дисциплинированно следовать геймплану, однако периодически испытывает проблемы с выносливостью в длительных противостояниях.

Дейвисон Фигередо

Турнирное положение: Дейвисон Фигередо располагается на седьмой строчке рейтинга легчайшего веса.  Бывший чемпион UFC в наилегчайшей категории предпринимает попытки закрепиться в элите дивизиона до 61 кг, несмотря на солидный по меркам веса возраст.

Последние бои: Бразилец очень нестабилен в последнее время.  Накануне он проиграл Умару Нурмагомедову, а до этого сумел одержать победу лишь раздельным решением над Монтелом Джексоном в октябре 2025 года.  За пять последних выходов в октагон Дейвисон Фигередо победил в двух случаях.

Состояние бойца: Фигередо по-прежнему остается опасным универсалом с черным поясом по БЖЖ и тяжелым ударом.  Тем не менее, в 38 лет ему становится все сложнее поддерживать высокий темп на протяжении всей дистанции.

В преддверии этого боя ключевым фактором станет способность бразильца нейтрализовать прессинг молодого соперника и найти возможность для перевода боя в партер, где он может использовать свое преимущество в грэпплинге.

Статистика для ставок

  • Три последние боя Ядонга дошли до решения судей
  • Фигередо выиграл дважды в пяти последних боях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии букмекеры отдают предпочтение Сонгу Ядонгу.  На его победу предлагают сделать ставку с коэффициентом 1.20, тогда как успех Дейвисона Фигередо оценивается в 4.70.

Прогноз: Сонг обладает необходимым набором инструментов, чтобы нивелировать сильные стороны ветерана.  Скорость Ядонга в стойке и его атлетизм станут серьезным испытанием для бразильца.  Вероятнее всего, поединок будет проходить в конкурентной борьбе на старте, однако по мере накопления усталости Фигередо будет все сложнее сдерживать атаки противника.

