    5 причин, почему Анкалаев побьет Перейру в реванше

    Борьба, класс и мотивация — Анкалаев не оставит Перейре шансов в реванше

    Бои ММА UFC Сборная России Алекс Перейра Исраэль Адесанья Магомед Анкалаев Ян Блахович Никита Крылов
    Магомед Анкалаев и Алекс Перейра
    Магомед Анкалаев и Алекс Перейра
    Их первая встреча в марте завершилась уверенной победой россиянина, и, как ни крути, именно Анкалаев выглядит фаворитом предстоящего реванша на UFC 321 в октябре. Вот пять веских причин, почему Перейра вновь останется ни с чем

    1. Неоспоримое техническое превосходство в борьбе

    Безусловно, именно в этом аспекте Анкалаев имеет самую очевидную и подавляющую фору. В то время, как Перейра является чистым ударником с большим опытом в кикбоксинге, российский боец прошел школу боевого самбо. Эта разница в базовых дисциплинах будет ключевым фактором, определяющим ход всего боя.

    Анкалаев мастерски контролирует дистанцию и выбирает момент для перевода в партер. Он не будет бездумно бросаться в ноги бразильца, а скорее, станет использовать борьбу, как стратегический инструмент. Его тейкдауны точны и выверены, что он неоднократно демонстрировал в боях с такими топами дивизиона, как Никита Крылов и Ян Блахович.

    Стоит отметить, что защита от тейкдаунов у Перейры держится на отметке около 70%. В первом бою россиянин ни разу не перевел его на настил. Зато до этого «Поатана» стягивал вниз даже Адесанья. Вывод? Защита у Алекса неплохая, но она все же оставляет желать лучшего. Как только бой окажется на земле, бразилец будет в чужой для себя стихии, где он практически не представляет угрозы.

    Магомед же, напротив, чувствует себя в партере, как рыба в воде. Он не просто переводит, а доминирует, нанося удары внизу и набирая очки. Эта способность отбирать раунды за счет контроля на земле станет его главным козырем против взрывного ударника.

    2. Выносливость и экономичный стиль ведения боя

    Алекс Перейра и Магомед Анкалаев
    globallookpress.com

    Этот пункт напрямую вытекает из предыдущего. Анкалаев славится своим хладнокровием и невероятной выносливостью. Он неоднократно проходил полные дистанции в пять раундов и к финальной сирене выглядел свежее своих оппонентов. Его стиль можно назвать умным и экономичным.

    Он не разбрасывается лишними ударами, предпочитая качество количеству. Его точность поражает — около 55% акцентированных попаданий, что является одним из лучших показателей в дивизионе. Каждый удар Магомеда нанесен с расчетом и целью, а не для того, чтобы просто увеличить активность в глазах судей.

    • В противовес ему Перейра работает в совсем другом режиме. Его стиль требует огромных энергозатрат. История показывает, что уже после второго раунда Алекс начинает заметно сбавлять темп, а его удары теряют былую резкость.

    Таким образом, чем дольше будет длиться бой, тем очевиднее будет преимущество Анкалаева. Если в первых пяти минутах Перейра еще может быть опасен, то к третьему раунду инициатива полностью перейдет к чемпиону, который будет навязывать свою игру.

    3. Тактическая дисциплина и хладнокровие

    Пропустить Введите запрос Создать 9+ Фото профиля Alex Pereira vs Magomed Ankalaev Full Fight — UFCfights

    Пожалуй, именно ментальная составляющая является главным оружием российского чемпиона. Анкалаев — это образец дисциплины и выдержки. Он никогда не поддается на провокации и не ввязывается в бездумные размены, даже если соперник активно его пытается вывести из себя.

    Эта черта бесценна в бою с таким нокаутером, как Перейра. Алекс всегда надеется затянуть оппонента в жесткую рубку, где его левый хук может решить исход в любую секунду. Однако Магомед попросту не позволит ему этого сделать.

    Его осторожность иногда критикуют, называя ее излишней. Но против «Поатана» драться по-другому нельзя. Именно выдержка и умение переждать агрессию противника свели на нет все атаки Перейры в их первом бою.

    Анкалаев не станет торопиться и рисковать. Он будет методично, как шахматист, переигрывать бразильца, набирая очки и сводя на нет его главное оружие. Россиянин выиграет этот бой не одной случайной удачей, а тотальным превосходством в стратегии.

    4. Уроки первого боя и правильные выводы

    Алекс Перейра
    globallookpress.com

    Не стоит забывать, что это реванш, а в таких поединках огромную роль играет способность сделать правильные выводы из предыдущей встречи. Анкалаев прекрасно знает, на что способен Перейра в клетке, и уже однажды нашел ключ к победе над ним.

    Тот бой не оставил никаких сомнений в том, кто является лучшим бойцом. Магомед доминировал все пять раундов, контролируя ход противостояния и нейтрализовав грозную ударную мощь Алекса. У него уже есть проверенный план, который сработал на все сто.

    • У Перейры же, очевидно, возникла серьезная проблема, которую необходимо срочно решать. Он должен кардинально изменить свой подход и подготовить что-то принципиально новое, чтобы хотя бы попытаться удивить Анкалаева. Однако кардинально преобразиться за несколько месяцев задача практически невыполнимая.

    Таким образом, Анкалаев идет на повторный бой с полным пониманием своего преимущества и готовой формулой успеха. Перейра же вынужден ломать свою привычную схему и искать ответ, которого у него, возможно, просто нет.

    5. Ментальное превосходство и чемпионская закалка

    Магомед Анкалаев
    globallookpress.com

    Анкалаев находится на пике своей карьеры и обладает менталитетом настоящего чемпиона. Его серия из 13-ти боев без проигрышей говорит сама за себя — он не знает, что такое поражение, и не собирается узнавать.

    Дагестанец уверен в себе, своем стиле и своей команде. Эта уверенность позволяет ему сохранять спокойствие под любым давлением. Он знает, что рано или поздно Перейра сделает ошибку, и он будет готов этим воспользоваться.

    В свою очередь, на Алекса давит груз ответственности и осознание того, что его в прошлый раз переиграли. Он понимает, что его единственный шанс — это нокаут, а такая установка заставляет нервничать и совершать опрометчивые поступки.

    В итоге, общая картина складывается не в пользу бразильца. Анкалаев сильнее в борьбе, выносливее, тактически грамотнее и ментально устойчивее. Он уже доказал свое превосходство в марте, выиграв по очкам, и сделает это снова. Возможно, даже досрочно, чтобы уже ни у кого не осталось сомнений в том, кто является настоящим королем полутяжелого веса UFC.

