Маддалена закроет поражение от Махачева в бою с Пратесом?

В рамках турнира UFC Fight Night 275 3 мая в Перте состоится поединок Джека Делла Маддалены и Карлоса Пратеса в полусреднем весе. Начало — 06:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Маддалена — Пратес с коэффициентом для ставки за 1.82.

Джек Маддалена

Турнирное положение: Джек Маддалена бывший чемпион UFC в полусреднем весе. Сейчас австралиец занимает первую строчку в рейтинге дивизиона.

Последние бои: За последние 5 поединков в UFC у Маддалены 4 победы и одно поражение. Он нокаутировал Гилберта Бернса в третьем раунде, одолел по очкам Кевина Холлэнда, а затем выиграл титул у Белала Мухаммада решением за 5 раундов. В ноябре прошлого года Джек потерял пояс, проиграв Исламу Махачеву единогласным решением.

Состояние бойца: Поражение от Махачева многое объяснило. Россиянин полностью доминировал в партере, а Маддалена в борьбе практически не атакует — только защищается. В стойке австралиец по-прежнему дерется на высоком уровне: отличная боксерская техника, много работает по корпусу, умеет менять темп и наращивать давление от раунда к раунду. В предстоящем бою слабость в партере вряд ли проявится — Пратес туда не идет.

Карлос Пратес

Турнирное положение: Карлос Пратес занимает пятую строчку в рейтинге полусреднего веса. В UFC он провел 7 поединков.

Последние бои: Бразилец выиграл 6 из семи боев в UFC, и все победы одержал нокаутом. Пратес финишировал Нила Мэгни, Ли Джинлианга, Чарли Радтке и Тревина Джайлса. В прошлом году снес Джеффа Нила в первом раунде, а затем Леона Эдвардса во втором. Единственная осечка в UFC — поражение по очкам от Иэна Гэрри.

Состояние бойца: Пратес финишировал четырех соперников подряд в UFC до поражения от Гэрри. Ирландец показал рецепт победы против него: двигаться и не давать прицеливаться.

Пратес в тот вечер терял хладнокровие и шел за одним ударом, игнорируя возможности в партере даже из выигрышных позиций.

Статистика для ставок

Пратес нокаутировал 6 из семи соперников в UFC

Маддалена за последние 8 поединков в UFC одержал 7 побед

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры не видят явного фаворита. На победу Джека Маддалены можно поставить с коэффициентом 1.82, тогда как на успех Карлоса Пратеса — за 2.00.

Прогноз: Гэрри уже показал, что Пратеса выводит из себя тактически грамотный соперник. Маддалена в этом плане уровнем не ниже ирландца. Австралиец хладнокровно отработает на опережение и заберет бой решением судей на домашней арене, тем самым закрыв неудачу в бою с Махачевым.

1.82 Победа Джека Маддалены Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка: Победа Джека Маддалены за 1.82.