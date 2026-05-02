В рамках турнира UFC Fight Night 275 3 мая в Перте состоится поединок Тима Эллиота и Стива Эрцега в наилегчайшем весе. Начало — 4:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Эллиот — Эрцег с коэффициентом для ставки за 2.10.

Тим Эллиот

Турнирное положение: Тим Эллиот занимает 11-ю строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона. Американец выступает в UFC уже много лет и сейчас далек от боя за титул.

Последние бои: За последние 6 поединков в UFC у Эллиота 3 победы и 3 поражения. Он одолел Тагира Уланбекова и Виктора Альтамирано, однако уступил Матеусу Николау по очкам и сдался Мухаммаду Мокаеву в третьем раунде. Затем задушил Су Мудаэрджи в первом раунде, а в прошлом году одолел Кая Асакуру сабмишеном во втором.

Состояние бойца: Эллиоту 39 лет, и его карьера идет по нисходящей. В последние несколько лет он чередует победы с поражениями, причем выигрывает преимущественно против бойцов уровня ниже среднего. Кардио и скорость явно уже не те, что в лучшие годы.

Стив Эрцег

Турнирное положение: Стив Эрцег занимает 12-ю строчку в рейтинге наилегчайшего веса. Хотя еще в 2024-м австралиец дрался за титул чемпиона UFC.

Последние бои: За последние 5 поединков у Эрцега 2 победы и 3 поражения. Он завоевал право на титульный бой, победив Мэтта Шнелла нокаутом, однако проиграл тогдашнему чемпиону Пантоже решением. Затем был нокаутирован Каем Кара-Франсом в первом раунде. После этого уступил по очкам Брэндону Морено, а в последнем бою победил Одэ Осборна решением.

Состояние бойца: Поражение от Кара-Франса нокаутом в первом раунде — тревожный сигнал. До этого Эрцег не имел подобных проблем в стойке. Против Морено он провел конкурентный бой, что говорит о хорошем кардио и умении держать высокий темп на длинной дистанции.

Дома, на австралийской арене, Эрцег будет особо мотивирован — для него это шанс вернуться в топ-10.

Статистика для ставок

Эрцег в четырех из последних пяти поединков доходил до финального раунда

Эллиот за последние 6 боев в UFC трижды проигрывал

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Эрцегу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.22, тогда как на успех Эллиота — за 4.50.

Прогноз: Австралиец провел конкурентный пятираундовый бой с Морено и чемпионский поединок с Пантожей. У Эллиота в 39 лет кардио явно хуже, чем у соперника. Эрцег заберет бой решением, планомерно набирая очки и используя преимущество в свежести и скорости в поздних раундах.

2.10 Победа Стива Эрцега по очкам Ставка на бой #1 Поставить →

