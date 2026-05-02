В рамках турнира PFL Sioux Falls 3 мая состоится поединок Гаджи Рабаданова и Александра Чижова в легком весе. Начало — 05:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Рабаданов — Чижов с коэффициентом для ставки за 2.54.

Гаджи Рабаданов

Турнирное положение: Гаджи Рабаданов занимает вторую строчку в рейтинге легкого дивизиона PFL. Воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова и ученик Хабиба в 2024 году выигрывал Гран-при промоушена.

Последние бои: За последние 7 поединков россиянин одержал 6 побед и потерпел одно поражение. Рабаданов нокаутировал Марка Диакеси за 32 секунды и Кевина Ли за 2,5 минуты. Победил Брента Примуса и выиграл финал Гран-при PFL. В августе прошлого года Гаджи сенсационно уступил Алфи Дэвису единогласным решением.

Состояние бойца: Поражение от Дэвиса выбивается из общего ряда — до этого россиянин шел на серии из шести побед в PFL, пять из которых одержал досрочно. Однако в партере Рабаданов по-прежнему на голову выше большинства соперников в дивизионе.

Александр Чижов

Турнирное положение: Александр Чижов пока вне рейтинга легкого дивизиона PFL. Латвиец выступает в европейском сегменте промоушена и идет на серии из трех побед.

Последние бои: За последние 5 поединков у Чижова 4 победы и одно поражение. Латвиец нокаутировал Марка Юуэна в первом раунде, одолел Клаудио Пацеллу решением и нокаутировал Коннора Хьюза в конце встречи. До этого сдался Даниэлю Скатицци после удущающего и проиграл Акойдану Дуке решением.

Состояние бойца: В партере Чижов уязвим — это подтвердило поражение Скатицци сабмишеном в первом раунде почти без сопротивления. Ударная техника у латвийца есть: три нокаута в последних пяти боях говорят сами за себя.

Однако оппозиция на европейских турнирах PFL — совсем не тот уровень, с которым он столкнется на PFL Sioux Falls.

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Рабаданова. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.15, тогда как на успех Чижова — за 5.40.

Прогноз: Рабаданов затянет соперника в партер уже на первых секундах — это его фундамент и главное оружие. Чижов опасен в стойке, зато посредственен в партере. Единственное поражение в карьере латвийца, связанное с борьбой, показало, что он не умеет выходить из трудных позиций.

Ставка: Победа Гаджи Рабаданова сабмишеном за 2.54.