В рамках турнира PFL Sioux Falls 3 мая состоится поединок Ренана Феррейры и Сергея Белостенного в тяжелом весе. Начало — 04:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Феррейра — Белостенный с коэффициентом для ставки за 2.05.

Ренан Феррейра

Турнирное положение: Ренан Феррейра уже состоявшаяся звезда PFL. Бразилец долгое время считался одним из сильнейших тяжей лиги, однако сейчас идет на серии из двух поражений.

Последние бои: За последние 5 поединков у Феррейры 3 победы и 2 поражения. Он нокаутировал Дениса Гольцова и Райана Бейдера в первом раунде. Однако затем в октябре 2024-го был финиширован Фрэнсисом Нганну в первом раунде, а в декабре прошлого года Вадим Немков поймал его на удушающий прием также в первом раунде.

Состояние бойца: Феррейре 36 лет, и два досрочных поражения подряд — тревожный сигнал. Оба раза его останавливали в первом раунде. Проблемы с защитой от борьбы у бразильца были всегда, и с возрастом они никуда не делись. При этом в стойке Феррейра по-прежнему чрезвычайно опасен: при размахе рук в 216 см он способен нокаутировать любого бойца одним касанием.

Сергей Белостенный

Турнирное положение: Сергей Белостенный выступает в тяжелом дивизионе PFL с 2024 года. За это время россиянин провел в промоушене 4 поединка.

Последние бои: За последние 5 поединков у Белостенного 4 победы и одно поражение. Россиянин нокаутировал Касима Араса в первом раунде в Bellator, задушил Тайрела Форчуна и одолел Благоя Иванова решением. В мае прошлого года уступил Валентину Молдавскому по очкам, а в августе нокаутировал Карла Уильямса во втором раунде.

Состояние бойца: Белостенному 30 лет, и он явно прогрессирует. Широкий арсенал в стойке, умеет финишировать на всех этажах, тяжело бьет с обеих рук. Поражение от Молдавского показало, что на длинной дистанции в монотонной перестрелке ему бывает трудно.

Но в таком поединке все может закончиться очень быстро.

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение Белостенному. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.78, тогда как на успех Феррейры — за 2.05.

Прогноз: Россиянин пойдет по пути Нганну и Немкова — попытается перевести визави в партер. Однако уровень борьбы у Сергея средний, и этого может оказаться недостаточно. Зато у Феррейры есть весомое преимущество: он нокаутирует первым касанием, и любая секунда в стойке для Белостенного несет в себе риск.

2.05 Победа Ренана Феррейры Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на бой Феррейра — Белостенный принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

