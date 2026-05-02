В рамках турнира UFC Fight Night 275 3 мая в Перте состоится поединок Бенеила Дариуша и Куиллана Салкиллда в легком весе. Начало — 05:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Дариуш — Салкиллд с коэффициентом для ставки за 2.34.

Бенеил Дариуш

Турнирное положение: Бенеил Дариуш занимает 12-ю строчку в рейтинге легкого дивизиона.  Несколько лет назад американец рассматривался как претендент на титул, однако сейчас находится на спаде.

Последние бои: За последние 4 поединка у Дариуша одна победа и 3 поражения.  Он проиграл нокаутом в первом раунде Чарльзу Оливейре и Арману Царукяну.  В промежутке одолел Ренато Мойкано решением, однако уже в ноябре прошлого года был нокаутирован Бенуа Сен-Дени на 16-й секунде первого раунда одним ударом.

Состояние бойца: Три нокаута в последних четырех боях — тревожная картина для 36-летнего бойца.  Накопленный урон дает о себе знать.  Скорость и реакция уже не те, что прежде.  В бою с Сен-Дени Дариуш даже не успел среагировать на одиночный удар.

Куиллан Салкиллд

Турнирное положение: Куиллан Салкиллд пока за пределами топ-15 легкого веса, однако стремительно движется к рейтингу.  Причем австралиец подписал контракт с UFC только в прошлом году.

Последние бои: За 4 боя в UFC Салкиллд одержал 4 победы.  Нокаутировал Аншула Джубли за 19 секунд, затем прошел Янала Ашмоза решением, нокаутировал Насрата Хакпараста в первом раунде и задушил Джейми Малларки за три минуты первого раунда.

Состояние бойца: Салкиллд одержал 8 побед досрочно из 11-ти в ММА — поровну нокаутами и сабмишенами.  При этом защита от ударов у австралийца невысокая — 45%, что на дистанции против опытного оппонента может сыграть роль.

В целом, актуальная форма у австралийца на порядок выше.

Статистика для ставок

  • Салкиллд финишировал трех из четырех оппонентов в UFC
  • Дариуш потерпел 3 поражения нокаутом в последних четырех боях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Салкиллда.  На его победу можно поставить с коэффициентом 1.20, тогда как на успех Дариуша предлагают сделать ставку за 4.80.

Прогноз: Победа Дариуша выглядит маловероятной — разница в скорости и текущей форме слишком велика.  Салкиллд должен победить.  Вопрос лишь в методе.  После нокаута на 16-й секунде от Сен-Дени Бенеил точно не будет идти в открытый размен.  Дариуш попытается затянуть бой до финальных отрезков и дотерпеть до решения.

Ставка: Победа Куиллана Салкиллда по очкам за 2.34.