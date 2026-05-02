В рамках турнира UFC Fight Night 275 3 мая в Перте состоится поединок Бенеила Дариуша и Куиллана Салкиллда в легком весе. Начало — 05:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Дариуш — Салкиллд с коэффициентом для ставки за 2.34.
Бенеил Дариуш
Турнирное положение: Бенеил Дариуш занимает 12-ю строчку в рейтинге легкого дивизиона. Несколько лет назад американец рассматривался как претендент на титул, однако сейчас находится на спаде.
Последние бои: За последние 4 поединка у Дариуша одна победа и 3 поражения. Он проиграл нокаутом в первом раунде Чарльзу Оливейре и Арману Царукяну. В промежутке одолел Ренато Мойкано решением, однако уже в ноябре прошлого года был нокаутирован Бенуа Сен-Дени на 16-й секунде первого раунда одним ударом.
Состояние бойца: Три нокаута в последних четырех боях — тревожная картина для 36-летнего бойца. Накопленный урон дает о себе знать. Скорость и реакция уже не те, что прежде. В бою с Сен-Дени Дариуш даже не успел среагировать на одиночный удар.
Куиллан Салкиллд
Турнирное положение: Куиллан Салкиллд пока за пределами топ-15 легкого веса, однако стремительно движется к рейтингу. Причем австралиец подписал контракт с UFC только в прошлом году.
Последние бои: За 4 боя в UFC Салкиллд одержал 4 победы. Нокаутировал Аншула Джубли за 19 секунд, затем прошел Янала Ашмоза решением, нокаутировал Насрата Хакпараста в первом раунде и задушил Джейми Малларки за три минуты первого раунда.
Состояние бойца: Салкиллд одержал 8 побед досрочно из 11-ти в ММА — поровну нокаутами и сабмишенами. При этом защита от ударов у австралийца невысокая — 45%, что на дистанции против опытного оппонента может сыграть роль.
В целом, актуальная форма у австралийца на порядок выше.
Статистика для ставок
- Салкиллд финишировал трех из четырех оппонентов в UFC
- Дариуш потерпел 3 поражения нокаутом в последних четырех боях
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Салкиллда. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.20, тогда как на успех Дариуша предлагают сделать ставку за 4.80.
Прогноз: Победа Дариуша выглядит маловероятной — разница в скорости и текущей форме слишком велика. Салкиллд должен победить. Вопрос лишь в методе. После нокаута на 16-й секунде от Сен-Дени Бенеил точно не будет идти в открытый размен. Дариуш попытается затянуть бой до финальных отрезков и дотерпеть до решения.
Ставка: Победа Куиллана Салкиллда по очкам за 2.34.