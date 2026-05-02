В рамках турнира PFL Sioux Falls 3 мая состоится поединок Магомеда Магомедова и Леандро Хиго в легчайшем весе. Начало — 04:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Магомедов — Хиго с коэффициентом для ставки за 1.88.

Магомед Магомедов

Турнирное положение: Магомед Магомедов один из сильнейших бойцов PFL в легчайшем весе. Россиянин в прошлом выступал в Bellator, где неоднократно дрался за титул.

Последние бои: За последние 6 поединков у Магомедова 3 победы и 3 поражения. Он задушил Энрике Барзолу в четвертом раунде и Дэнни Сабателло в первом, а также одолел Сарварджона Хамидова решением. При этом дагестанец дважды уступил Пачи Миксу — сначала сабмишеном во втором раунде, затем по очкам. В октябре прошлого года представитель команды Хабиба Нурмагомедова был нокаутирован Серхио Петтисом во втором раунде.

Состояние бойца: Три поражения в последних шести боях — картина неоднозначная. Но проигрывал Магомедов исключительно элитным бойцам. Против соперников уровня ниже он стабильно берет свое, особенно в партере.

Леандро Хиго

Турнирное положение: Леандро Хиго — ветеран ММА с большим опытом и в Bellator, и в PFL. Бразилец провел 30 боев в карьере, однако в последние годы результаты нестабильны.

Последние бои: За последние 5 поединков у Хиго 2 победы и 3 поражения. Он победил Дэрриона Колдуэлла и Джеймса Галлахера решениями, задушил Никиту Михайлова во втором раунде. Однако проиграл Дэнни Сабателло и Марсилею Алвесу по очкам.

Состояние бойца: Хиго базовый представитель БЖЖ. Большинство своих побед он одержал сабмишеном, однако в стойке его арсенал ограничен. В бою против Аарона Пико он был нокаутирован в первом раунде.

А последнее поражение от Алвеса решением говорит о том, что на длинной дистанции бразилец выглядит бледно, если не доминирует в борьбе в самом начале.

Статистика для ставок

У Магомедова 3 поражения за последние 6 боев

Четыре из пяти последних поединков Хиго прошли всю дистанцию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Магомедову. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.17, тогда как на успех Хиго — за 5.00.

Прогноз: Как только Магомедов окажется сверху в партере или зайдет за спину, то быстро перейдет к удушающему приему. Именно так он добыл большинство своих побед. Хиго нечем ответить на этот сценарий — его БЖЖ уже давно не на топ-уровне. Магомедов снимает все вопросы о победителе еще до финального гонга.

Ставка: Победа Магомеда Магомедова досрочно за 1.88.