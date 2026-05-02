В рамках турнира UFC Fight Night 275 2 мая в Перте состоится поединок Кэма Роустона и Роберта Брычека в среднем весе. Начало — 04:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Роустон — Брычек с коэффициентом для ставки за 1.98.

Кэм Роустон

Турнирное положение: Кэм Роустон пока за пределами рейтинга среднего дивизиона. Австралиец подписал контракт с UFC совсем недавно, но уже успел провести два боя в промоушене.

Последние бои: Роустон выиграл последние 6 поединков. Перед приходом в UFC одолел Альфреда Стоддарта решением и задушил Блэйра Бретага во втором раунде. Затем прошел отбор на Contender Series, остановив Брэндона Холмса. В дебюте в UFC финишировал Андре Петроски в первом раунде ударами в партере, а в следующем бою нокаутировал Коди Брандэйджа во втором.

Состояние бойца: Оба своих поединка в UFC Роустон завершил досрочно в первых двух раундах, причем оба раза в партере — добивал соперников хаммерфистами и локтями сверху. Потенциал у Кэма довольно большой. Тренируется он в команде с экс-чемпионом Исраэлем Адесаньей.

Роберт Брычек

Турнирное положение: Роберт Брычек провел в UFC два поединка. Как и сопернику, ему еще предстоит многое доказать в лучшей лиге мира.

Последние бои: За последние 6 боев у Брычека 5 побед и одно поражение. До UFC он нокаутировал четырех соперников подряд в первом раунде на европейских турнирах. В дебюте в лучшей лиге мира уступил Игорю Потере единогласным решением, однако в сентябре прошлого года нокаутировал Брэда Тавареса в третьем раунде.

Состояние бойца: Победа над Таваресом — хорошая заявка на успех. Брэд все же боец с именем и большим опытом в UFC. При этом поляк проиграл Потере решением. Это говорит о том, что затяжные бои ему даются труднее.

Да и в партере он уязвим, а именно там Роустон чувствует себя наиболее комфортно.

Статистика для ставок

Роустон выиграл последние 6 поединков

Брычек в четырех из последних шести боев выиграл нокаутом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Роустону. На его победу можно поставить за 1.33, тогда как на успех Брычека — за 3.40.

Прогноз: Против бойца, который умеет держать высокий темп три раунда и не дает выйти на среднюю дистанцию, поляк начинает проигрывать. Именно это и произошло в поединке с Потерей. Роустон способен навязать похожий сценарий: давить, вязать бой в клинче, переводить в партер и работать внизу первым номером.

Ставка на бой Роустон — Брычек

Ставка: Тотал больше 2.5 за 1.98.