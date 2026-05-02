В рамках турнира UFC Perth 3 мая состоится поединок Тая Туивасы и Луи Сазерленда в тяжелом весе. Начало — 03:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Туиваса — Сазерленд с коэффициентом для ставки за 1.60.

Тай Туиваса

Турнирное положение: Тай Туиваса — популярный австралийский тяжеловес, известный своим ярким стилем и мощным ударом. Сейчас он находится на серии поражений, хотя 3 года назад был в топ-3.

Последние бои: За последние 6 поединков у Тая ни одной победы. В январе 2026 года он уступил по очкам Талиссону Тейшере. До этого проиграл Жаирзиньо Розенстрайку, Марчину Тыбуре, Сергею Павловичу, Сирилу Гану и Александру Волкову. Последние победы были над Дерриком Льюисом и Аугусто Сакаи.

Состояние бойца: В 33 года Туиваса по-прежнему обладает мощнейшим ударом. Он опасен в стойке и любит устраивать рубки вблизи. Однако в последних боях заметно ухудшилась выносливость и защита, особенно против бойцов, которые хоть немного умеют бороться. Пожалуй, это последний шанс Тая сохранить прописку в UFC. Ведь седьмого поражения ему вряд ли простят.

Луи Сазерленд

Турнирное положение: Луи Сазерленд только начинает путь в UFC. Ранее он провел один поединок в лиге, который завершился для него неудачно.

Последние бои: За последние 4 поединка у Сазерленда 3 победы и одно поражение. В октябре 2025 года в дебюте в UFC он проиграл сабмишеном Вальтеру Уокеру. До этого досрочно победил Люка Ньюленда и Мантусалема Дос Сантоса, а также выиграл по очкам у Ренато Рангела.

Состояние бойца: Сазерленд обладает впечатляющими габаритами и неплохой ударной техникой. Однако у него пока недостаточно опыта на высоком уровне.

Как и Тай, он почти не борется. И это явно будет на руку Туивасе.

Статистика для ставок

Туиваса проиграл 6 раз кряду

Сазерленд выиграл 3 из последних четырех боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Тая Туивасу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.60, тогда как на успех Луи Сазерленда предлагают сделать ставку за 2.40.

Прогноз: Туиваса на родной земле всегда показывает конкурентные бои. Он с первых минут навяжет жесткий размен в стойке и будет искать нокаут. Сазерленд попробует использовать преимущество в росте, стараясь не подпускать визави вплотную, но вряд ли выдержит давление Тая.

Ставка: Победа Тая Туивасы за 1.60.