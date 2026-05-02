В рамках турнира UFC Fight Night 275 3 мая в Перте состоится поединок Шамиля Газиева и Брандо Перичича в тяжелом весе. Начало — 05:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Газиев — Перичич с коэффициентом для ставки за 1.78.

Шамиль Газиев

Турнирное положение: Шамиль Газиев замыкает топ-15 рейтинга тяжелого дивизиона UFC. Дагестанец, выступающий под флагом Бахрейна, дебютировал в промоушене в 2023 году.

Последние бои: За 5 боев в UFC у Газиева 3 победы и 2 поражения. Он нокаутировал Мартина Будая и Томаса Петерсена, а также одолел по очкам Донтэйла Мэйеса. Проиграл Жаирзиньо Розенстрайку нокаутом в четвертом раунде, а в ноябре прошлого года был остановлен Вальдо Кортес-Акостой уже на 82-й секунде.

Состояние бойца: 9 из 14-ти побед Газиев одержал нокаутом — удар у него есть. Однако оба поражения в UFC тоже были нокаутом, причем последнее менее чем за полторы минуты. Защита от ударов у дагестанца слабая.

Брандо Перичич

Турнирное положение: Брандо Перичич пока за пределами рейтинга тяжелого дивизиона. В UFC он провел всего два боя.

Последние бои: Оба поединка в UFC австралиец завершил нокаутом в первом раунде в свою пользу. До дебюта в лучшей лиге мира нокаутировал Ориона Кенни за 68 секунд и остановил Туманако Филлипса за 17 секунд. Единственное поражение Перичича в ММА было сабмишном во втором раунде от Рэндалла Рэйментa на региональном уровне.

Состояние бойца: Все 6 побед Перичич одержал досрочно, причем большинство в первом раунде. Однако уровень оппозиции до UFC был невысоким, а в самом промоушене он провел лишь два боя.

Насколько австралиец готов к сопернику с опытом боев против топов — большой вопрос.

Статистика для ставок

Газиев нокаутировал 9 из 14 соперников за карьеру

Все 6 побед в ММА Перичич одержал досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение Перичичу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.78, тогда как на успех Газиева предлагают сделать ставку за 1.78.

Прогноз: У Газиева за плечами бои с Розенстрайком, Кортес-Акостой и Будайем. Опыт и мощь удара склоняют чашу весов в пользу дагестанца. И даже трудности с весогонкой не должны ему помешать победить. Класс Шамиля гораздо выше. И даже фактор домашних трибун не поможет Брандо ворваться в топ-15.

