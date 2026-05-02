В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе 3 мая состоится титульный поединок Хильберто Рамиреса и Дэвида Бенавидеса в первом тяжелом весе. Начало — 07:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Рамирес — Бенавидес с коэффициентом для ставки за 1.83.

Хильберто Рамирес

Турнирное положение: Рамирес действующий чемпион мира по версиям WBA и WBO в первом тяжелом весе. В прошлом он был чемпионом во втором среднем дивизионе.

Последние бои: За последние 5 поединков у Рамиреса 4 победы и одно поражение. В 2025 году он выиграл по очкам у Юниэля Дортикоса, до этого прошел Криса Биллэма-Смита, Арсена Гуламиряна и Джо Смита. Единственное поражение в карьере потерпел от Дмитрия Бивола в полутяжелом весе.

Состояние бойца: В 34 года Рамирес остается очень техничным бойцом с отличной работой ног. «Зурдо» также обладает хорошим кардио, умеет делать бой вязким и неудобным для соперника. Однако против более молодых, взрывных и быстрых бойцов ему уже становится тяжело.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Дэвид Бенавидес

Турнирное положение: Дэвид Бенавидес — бывший чемпион мира WBC в полутяжелом дивизионе и один из самых ярких талантов современности. Недавно он принял решение подняться в первый тяжелый вес.

Последние бои: За последние 5 поединков у американца 5 побед. В 2025 году он нокаутировал Энтони Ярда и выиграл по очкам у Дэвида Моррела, а также уверенно прошел Александра Гвоздика. Бенавидес давно считается одним из самых опасных бойцов своего поколения.

Состояние бойца: В 29 лет Бенавидес находится в расцвете сил. У него мощный удар, высокий темп и агрессивный стиль. Он физически очень силен и готов доминировать даже в новом весе.

За 31 бой в карьере Дэвид никому не проиграл.

Статистика для ставок

Рамирес выиграл 4 из последних пяти поединков в первом тяжелом весе

Бенавидес выиграл 31 бой в карьере, 25 из них досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают большим фаворитом Давида Бенавидеса. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.24, тогда как на успех Хильберто Рамиреса предлагают сделать ставку за 3.76.

Прогноз: Бенавидес с первых минут будет активно работать сериями, пробивать по корпусу и заставлять Рамиреса отступать. Мексиканец постарается сделать бой вязким за счет клинчей, но молодость, мощь и скорость Бенавидеса должны стать решающими факторами.

1.83 Победа Давида Бенавидеса по очкам

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на бой Рамирес — Бенавидес позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: Победа Давида Бенавидеса по очкам за 1.83.