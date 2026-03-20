2026-й год обещает стать историческим для женского ММА. Намечается возвращение легенд прошлого, битвы именитых ветеранов с восходящими звездами и поход Валентины Шевченко за вторым поясом UFC

1. Аманда Нуньес — Кайла Харрисон

Бой между Нуньес и Харрисон должен был состояться еще на UFC 324 в январе 2026. Но Кайла получила травму, и поединок перенесли. Его планировали провести в июне на турнире в Белом доме, однако и эти планы отменились. Теперь битва, скорее всего, состоится на одном из летних турниров в июле или августе. Дана Уайт уже назвал данное противостояние самым большим боем в истории женского ММА.

Кайла Харрисон подошла к этой встрече в статусе действующей чемпионки UFC в легчайшем весе. Она завоевала пояс в 2025 году, победив Джулианну Пенью удушающим приемом во втором раунде. До этого олимпийская чемпионка по дзюдо уверенно прошла в UFC Холли Холм и Кетлин Виейру.

Аманда Нуньес ради этого вызова прервала двухлетний простой и возобновила карьеру. В последний раз она выходила в октагон в 2023 году, когда защитила титул в бою с Ирен Алданой. За плечами Нуньес победы над Рондой Роузи, Крис Сайборг, Валентиной Шевченко и целым поколением топовых бойцов.

Главная интрига заключается в том, сможет ли вернувшаяся после простоя Нуньес противостоять борьбе Харрисон? Если да, то статус величайшего бойца среди женщин может закрепиться за «Львицей» на долгие годы.

2. Валентина Шевченко — Кайла Харрисон

Если Кайла Харрисон одолеет Аманду Нуньес, ее следующим соперником в конце года почти наверняка станет Валентина Шевченко. «Пуля» уже несколько лет доминирует в наилегчайшем весе и практически зачистила дивизион. Единственным логичным шагом для нее остается подъем в легчайшую категорию ради боя за второй титул.

Валентина в ноябре 2025 года уверенно одолела Вэйли Чжан, которая поднималась из минимального веса. За последние 5 поединков у Шевченко 3 победы, одна ничья и поражение. При этом «Пуля» удачно закрыла трилогию с Алексой Грассо, вернув себе титул.

С точки зрения медийности битва Валентины и Кайлы очень привлекательна для UFC. Харрисон с ее олимпийским прошлым и статусом чемпионки легчайшего веса идеально подходит для такого противостояния. Да, шансов у «Пули» на победу куда меньше. Но ради второго титула можно рискнуть.

3. Валентина Шевченко — Аманда Нуньес 3

Если же победу в главном бою года победу одержит Аманда Нуньес, логичным развитием событий станет третья встреча с Валентиной Шевченко. Предыдущие два поединка между ними остались за бразильянкой, но оба они вызвали немало вопросов.

Первый бой в 2016 году «Львица» выиграла единогласным решением в конкурентной битве, а второй в 2017-м и вовсе раздельным. Причем многие эксперты в реванше отдали победу именно Шевченко.

С тех пор Нуньес стала чемпионкой UFC в двух весовых категориях, установила рекорд по количеству побед в титульных боях среди женщин. Шевченко, в свою очередь, превратилась в абсолютного лидера наилегчайшего дивизиона.

Для Нуньес третья встреча с Шевченко — это возможность окончательно закрыть спорный вопрос и завершить карьеру на мажорной ноте. Для Валентины — шанс взять реванш у единственной женщины, которая дважды ее побеждала.

4. Джина Карано — Ронда Роузи

17 мая в Лос-Анджелесе состоится событие, которое выходит за рамки обычного ММА-шоу. Джина Карано и Ронда Роузи встретятся в главном бою турнира MVP, спонсируемого Netflix. Для Роузи это возвращение в клетку после почти десятилетнего перерыва. Для Карано и вовсе первый бой за 17 лет.

Ронда покинула ММА после двух тяжелых поражений от Аманды Нуньес и Холли Холм, но осталась суперзвездой, благодаря карьере в WWE. Ее последний официальный поединок в UFC датирован 2016 годом. Тем не менее, интерес к возвращению колоссальный, особенно учитывая, что турнир транслируется на крупнейшем стриминговом сервисе.

Джина Карано, напротив, ушла из спорта еще до того, как женские бои набрали большую популярность в UFC. В 2009 году она уступила Крис Сайборг, и на долгие годы сосредоточилась на актерской карьере.

Событие интересно не столько спортивной составляющей, сколько исторической. К слову, в андеркарде перед ними заявлены бои с участием Фрэнсиса Нганну и Нейта Диаса, что делает этот вечер самым громким в истории лиги MVP.

5. Вэйли Чжан — Маккензи Дерн

В ноябре 2025 года китаянка проиграла Валентине Шевченко единогласным решением в битве за второй пояс. Теперь ее цель вновь завоевать титул в привычном для нее минимальном весе.

Чемпионкой категории до 52 кг на данный момент является Маккензи Дерн. В последних пяти боях она одержала четыре победы. Титул Маккензи взяла в октябре прошлого года, одолев по очкам Вирну Яндиробу.

Для Дерн встреча с Чжан обещает стать самым сложным испытанием в карьере. Китаянка славится невероятной физической мощью для данного дивизиона и высококлассной борьбой.

Возраст в 36 лет не станет для Вэйли приговором. Здесь все упирается в класс. И у китаянки он на порядок выше, даже с учетом того, что Дерн неплохо прибавила во всех аспектах за последние годы.

6. Дакота Дитчева — Крис Сайборг

За пределами UFC назревает еще одно громкое противостояние. Дакота Дитчева, чемпионка PFL в наилегчайшем весе, и Крис Сайборг, легенда полулегкой категории, могут встретиться в легчайшем дивизионе. Главная загвоздка — разница в габаритах.

Многим экспертам не верится, что 40-летняя Сайборг сумеет согнать вес до 61 кг. А вот к физической форме Крис вопросов никаких нет. Она продолжает доминировать, несмотря на возраст. В 2024–2025 годах бразильянка подтвердила свой статус, уверенно победив Ларису Пачеко и Сару Коллинз в титульных боях.

Дакота Дитчева, напротив, представляет новое поколение. 26-летняя британка идет без поражений в карьере и нокаутирует практически всех соперниц. В 2025 году она выиграла Гран-при PFL, а в последнем бою в июле победила по очкам Сумико Инабу.

До этого катком прошлась по предыдущим соперницам, нокаутировав в том числе недавнего топа UFC Тайлу Сантос. Если бой Дакоты и Крис состоится, он решит сразу несколько задач. Для PFL это станет главным событием года и позволит привлечь внимание, сравнимое с крупными турнирами UFC.

В случае победы над Сайборг Дитчева превратится из проспекта в мировую звезду. Для самой Крис — это возможность доказать, что даже в 40 лет она остается одним из самых сильных бойцов в мире среди женщин.