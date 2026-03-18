В ночь с 21 на 22 марта состоится турнир UFC London. В главном событии вечера в полулегком весе встретятся Мовсар Евлоев и Лерон Мерфи

Бои предварительного карда

1. Кертис Кэмпбелл в полулегком весе подерется с Данни Силвой

2. Мейсон Джонс в легком весе проведет бой с Акселем Солой

3. Натаниэль Вуд в полулегком весе сразится с Лосеном Кейтой

4. Марио Пинто в тяжелом весе встретится с Фелипе Франко

5. Антонио Троколи в среднем весе подерется с Мантасом Кондратавичусом

6. Луи Сазерленд в тяжелом весе проведет бой с Брандо Перичичем

7. Шем Рок в легком весе сразится с Абдул-Каримом Аль-Сельвади

8. Шанелль Даер в женском минимальном весе встретится с Равеной Оливейрой

9. Мелисса Муллинс в женском легчайшем весе подерется с Луаной Каролиной.

Movsar Evloev vs Aljamain Sterling | FULL FIGHT | UFC London

Бои основного карда

Откроет основной кард турнира противостояние в среднем весе с участием 11-го номера рейтинга Романа Долидзе и Кристиана Данкана в среднем весе. Для 37-летнего грузина этот бой станет очередной проверкой на прочность после тяжелого поражения.

Лето прошлого года Долидзе впервые в карьере проиграл сабмишеном — Энтони Эрнандес поймал его на удушающий прием в четвертом раунде. До того злополучного вечера Роман взял реванш у Марвина Веттори, выиграв по очкам в марте, а также нокаутировал Кевина Холлэнда в октябре 2024-го.

Кристиан Данкан, напротив, на подъеме. У него три победы подряд, две из которых нокаутами в первом раунде. В ноябре он снес Марко Тулио менее чем за 5 минут, а до этого быстро отправил на настил Эрика Андерса. Британец также побеждал по очкам россиянина Андрея Пуляева и теперь нацелился на место в топ-15.

Ключевой вопрос: сможет ли Долидзе перевести молодого Данкана в партер в первом же раунде? Если нет, то британец будет расстреливать его с дальней дистанции джебами, используя преимущество в размахе рук и скорости.

Роман Долидзе (справа) globallookpress.com

В полутяжелом весе долгих разведок не бывает, и бой Остина Лэйна с Иво Бараневски вряд ли продлится долго. Поляк подписал контракт с UFC после того, как на Contender Series финишировал оппонента всего за 20 секунд. В декабре он уже дебютировал в лиге и нокаутировал восходящую звезду Ибо Аслана в первом раунде.

Итого, 7 боев в карьере и 7 досрочных побед, 6 из которых в стартовой пятиминутке. Бараневски сразу идет вперед, пытаясь обескуражить соперника своим стартовым натиском. А вот Остин Лэйн полная противоположность.

38-летний американец проиграл 4 из пяти боев в UFC. Сейчас американец на грани увольнения из промоушена. Тот же Джастин Тафа нокаутировал его за минуту, а Витор Петрино задушил в первом раунде.

Лэйн крупный боец ростом 201 см, но слишком медлительный и очень много пропускает, когда соперник сразу идет в атаку. Даже переход из тяжелого веса в полутяжелый не делает его фаворитом в этой встрече.

Далее в рамках полусреднего дивизиона 15-й номер рейтинга Майкл Пейдж встретится с Сэмом Паттерсоном. В UFC «Венома» три победы решением над Холлэндом, Шарой Буллетом и Каннониром при одном поражении от Гэрри. Проблема Пейджа известна: он проваливается против борцов. Иэн Гэрри переводил его и контролировал в партере 2 из трех раундов.

Логан Сторли делал то же самое в Bellator. Очередной оппонент Сэм Паттерсон идет на серии из четырех досрочных побед подряд в первом раунде, две из которых были удушающими приемами против Кифера Кросби и Йоана Лайнесса.

Пейдж в стойке опасен для кого угодно, но Паттерсон видел, как Гэрри разобрал именитого ветерана в борьбе. Он не станет играть по правилам Майкла и, вероятно, пойдет в ноги с первой минуты. Так что списывать со счетов Сэма не стоит. Отсутствие популярности не делает его плохим бойцом.

Мерфи и Райли ставят на кон статус непобежденных

Лерон Мерфи против Аарона Пико globallookpress.com

В со-главном событии вечера 26-летний Люк Райли выйдет в октагон перед родной публикой в рамках полулегкого веса в поединке с Майклом Асуэллом. У британца 12 побед без поражений в ММА, 9 из них нокаутами. В ноябре он эффектно дебютировал в UFC, финишировав Богдана Града во втором раунде.

До UFC Райли штамповал победы в ирландской организации Cage Warriors. Тариэля Аббасова он нокаутировал во втором раунде, Алешандре Джуниора — в первом. Британец агрессивен, быстр и всегда идет вперед в погоне за досрочной викторией.

У Майкла Асуэлла 11 побед и 3 проигрыша в карьере. Накануне данной битвы он нокаутировал Лукаса Алмейду, проиграл решением Болажи Оки, а еще ранее одолел Дориана Рамоса.

В общем, Майкл звезд с неба не хватает. И для Райли такой бой выглядит максимально удобным. Соперник не топ-уровня, чередует победы с поражениями, еще и поединок на домашней территории.

В главном событии вечера пройдет противостояние двух непобежденных полулегковесов. Мовсар Евлоев занимает первую строчку рейтинга, Лерон Мерфи идет третьим. У обоих по 9 побед в UFC, и триумфатор этого боя, скорее всего, получит титульный шанс против Александра Волкановски.

Евлоев не дрался с декабря 2024 года. Тогда он победил единогласным решением Алджамейна Стерлинга. Хотя тот бой начался для россиянина довольно тяжело. В первом раунде Стерлинг контролировал его в партере, но во втором и третьем Мовсар перестроился и забрал концовку. До этого россиянин по очкам одолел Арнольда Аллена и Диего Лопеса.

Мерфи на фоне своего соперника в последнее время выглядел активнее и дрался чаще. В августе 2025-го Лерон нокаутировал Аарона Пико локтем с разворота в первом раунде. Чуть ранее победил по очкам Джоша Эммета и Дэна Иге. Британец техничен и точен в стойке, но с борцами уровня Евлоева еще не встречался.

Для Мерфи пять раундов борьбы с элитным грэпплером могут стать приговором. Евлоев методично забирает раунды за счет контроля у сетки и в партере, набирая очки. И ранее противостоять такому напору в UFC смогли единицы, но они были базовыми борцами в отличие от Лерона.