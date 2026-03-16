В ночь с 14 на 15 марта прошел турнир UFC Vegas 114. В главном событии вечера в полулегком весе Кевин Вальехос встретился с ветераном дивизиона Джошем Эмметом

Петрино, Оробай и Джонсон добыли важные победы

Одним из самых ярких боев ивента стала битва ветеранов среднего дивизиона Брэда Тавареса и Эрика Андерса. Поединок получился конкурентным, зрелищным и богатым на события. Андерс с первых минут занял центр октагона и работал первым номером.

Он успешно поддавливал Тавареса к сетке и набирал очки за счет работы в клинче. А к концу раунда Брэд и вовсе побывал в нокдауне. После перерыва ситуация кардинально не изменилась. Андрес выглядел свежее и все также шел вперед.

Однако ближе к концу очередного отрезка уже он едва не упал в нокаут. 1-1 по раундам, и все решилось в заключительной пятиминутке, где борьба Эрика сказала свое слово. Судьи единогласно отдали победу Андерсу со счетом 30-27 и 29-28 дважды. Сразу после объявления результата Эрик снял перчатки и объявил о завершении карьеры.

Мактыбек Оролбай

Далее в полусреднем весе состоялся поединок между Крисом Кертисом и Мактыбеком Оролбайем. Ключевым фактором в этой встрече, как и в предыдущем бою, стала борьба.

Оролбай перевел соперника уже в первом раунде и контролировал его у сетки почти 3,5 минуты. Во втором отрезке ситуация повторилась — Мактыбек вновь стянул оппонента и активно работал сверху, попутно пробуя провести удушающие приемы.

Третий раунд не принес никаких изменений. Оролбай продолжал валить Кертиса на канвас, установив рекорд дивизиона по количеству тейкдаунов. За 15 минут он провел 19 переводов и набрал более 12-ти минут контроля. Судьи отдали победу представителю Кыргызстана единогласно.

Закрывал предварительный кард бой Стивена Асплунда и Витора Петрино в тяжелом весе. Стартовый раунд остался за американцем, который потряс оппонента и чуть не добил. Хотя по общему количеству попаданий и урону Петрино был впереди.

Правда, во втором отрезке бразилец переломил ход встречи. Он мощно пробил с правой, отправив Асплунда в нокдаун, и бросился за добиванием. Американец поднялся, но пропустил еще несколько жестких ударов — раунд явно остался за Витором. А уже третья пятиминутка и вовсе превратилась в настоящую рубку.

Асплунд пошел ва-банк и сам потряс Петрино, но тот ответил многоударной серией, разбив сопернику лицо. Американец героически наступал вплоть до финального гонга. Правда, качество попаданий и точность у бразильца оказались на порядок выше. В итоге судьи отдали бой Витору Петрино единогласным решением.

Витор Петрино

Основной кард ивента открывало противостояние Чарльза Джонсона и Бруно Силвы. Парни занимали 13-ю и 15-ю строчки в рейтинге наилегчайшего веса накануне очной встречи. Первый раунд остался за Джонсоном, который работал на дальней дистанции и перебивал визави за счет точных джебов.

Во втором отрезке бразилец резко взвинтил темп. Силва пробил несколько жестких ударов по корпусу и в клинче рассек сопернику бровь локтем. Джонсон поплыл, но сумел продержаться до гонга.

Зато заключительный раунд прошел в обоюдных разменах вблизи, где американец перетерпел натиск и вернул преимущество в концовке ввиду активной работы ногами и хуками по корпусу. Мнения судей разделились. Первый рефери отдал бой бразильцу, а двое других выбрали победителем Чарльза Джонсона.

Без шансов для Эммета и Лемос

Кевин Валльехос против Джоша Эммета

В со-главном событии вечера в женском минимальном весе встретились Аманда Лемос и Джиллиан Робертсон. Девушки накануне турнира занимали пятую и восьмую позиции в рейтинге.

Лемос уверенно начала поединок, набирая очки джебами и лоу-киками. Она успешно сдерживала попытки Робертсон перевести бой в партер, и сама несколько раз атаковала в клинче. Однако во втором раунде представительнице Канады все же удалось повалить соперницу на канвас.

Робертсон комбинировала попытки удушающих приемов с ударами, не давая Лемос подняться на ноги. К третьему раунду бразильянка подустала и уже не могла эффективно защищаться от тейкдаунов. Так Джиллиан уверенно довела бой до виктории по очкам.

Эта победа стала для нее пятой подряд, что является лучшей серией в дивизионе. После боя Робертсон бросила вызов чемпионке Маккензи Дерн, заявив, что заслужила титульный шанс больше других.

Главным событием вечера стал поединок в полулегком весе между ветераном Джошем Эмметом и Кевином Валльехосом. В преддверии очной битвы бойцы занимали 11-ю и 13-ю позиции в рейтинге.

Валльехос, как и в предыдущих трех победных встречах в UFC, с первых секунд занял центр клетки и методично запутывал соперника финтами. Эммет пытался поймать его своим коронным оверхэндом, но безуспешно.

Прессинг Кевина быстро дал свои плоды. После экватора стартового раунда аргентинец отправил Джоша в нокдаун. 41-летний ветеран поднялся на ноги, но пропустил еще несколько ударов. Второй нокдаун поставил точку в этом противостоянии.

Вальехос пробил коленом по защите и добавил правой точно в голову — Эммет рухнул вниз, а рефери Херб Дин остановил бой на отметке в 3 минуты и 33 секунды первого раунда.

Результаты остальных боев

Кевин Валлехос — Слова после боя

1. Ион Куцелаба в полутяжелом весе победил Омара Си удушающим приемом в первом раунде

2. Марван Рахики в полулегком весе победил Харри Хардвика техническим нокаутом во втором раунде

3. Хосе Дельгадо в полулегком весе победил Андре Фили раздельным решением судей

4. Пиера Родриге з в женском минимальном весе победила Сэм Хьюз единогласным решением судей

5. Хечер Соса в легчайшем весе победил Луана Ласерду единогласным решением судей

6. Беатриз Мескуита в женском легчайшем весе победила Монтсеррат Рендон удушающим приемом в первом раунде

7. Маноэль Соуза в легком весе победил Болажи Оки нокаутом в третьем раунде

8. Элайджа Смит в легчайшем весе победил Су Янг Ю удушающим приемом во втором раунде.