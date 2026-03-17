Система рейтингов UFC потеряла свой смысл. Тай Туиваса не побеждал уже несколько лет и проиграл 6 раз подряд. Однако австралиец не только сохранил прописку в организации, но и по-прежнему занимает место в топ-15 среди лучших тяжеловесов

Тяжелый вес в кризисе

Тяжелый дивизион UFC давно превратился в территорию абсурда. Здесь правила работают избирательно, а логика уступает место сиюминутной выгоде. Последние месяцы только подтвердили эту тенденцию.

Жаилтон Алмейда, который когда-то считался будущим категории, был уволен из лиги после двух поражений подряд по очкам. Титульная гонка в дивизионе также окончательно зашла в тупик в связи с простоем действующего чемпиона Тома Аспиналла.

На этом фоне рейтинг тяжеловесов напоминает застывшую фотографию прошлых лет. В топ-15 до сих пор обитает 40-летний Деррик Льюис, который давно не представляет угрозы для элиты. «Черный Зверь» держится на плаву исключительно за счет громкого имени и пары ярких нокаутов в недавних боях с посредственными соперниками.

Но самый удивительный персонаж в этой компании — Тай Туиваса. Австралиец не побеждал с февраля 2022 года. У него шесть поражений подряд, четыре из которых досрочные.

В любом другом дивизионе такую серию не прощают после третьего проигрыша. Однако «Бам-Бам» находится на 15-м месте в рейтинге тяжеловесов, периодически даже поднимаясь на строчку выше.

Возникает закономерный вопрос: если рейтинг не отражает реальную форму бойца и его последние результаты, тогда зачем он нужен?

Шесть поражений кряду Туивасы и возвращение в топ-15

История Тая Туивасы последних лет достойна отдельного рассказа. После шикарной серии из пяти досрочных побед и нокаута над Дерриком Льюисом австралиец был в шаге от титульника. Но февраль 2022 года стал переломным моментом.

Сначала пришли поражения от Сирила Гана и Сергея Павловича, потом от Александра Волкова. Туиваса уступал лучшим, но проблема в том, что проигрывать он не перестал. Марчин Тыбура, Жаирзиньо Розенстрайк стали следующими обидчиками. Список неудач пополнялся, а контракт оставался в силе.

Последний бой австралийца случился в феврале 2026 года на турнире UFC 325 в Австралии. Домашние стены не помогли. Таллисон Тейшейра, бразильский тяжеловес без громкого имени, переиграл Тая за счет борьбы.

Туиваса всегда был ударником, а тогда пришлось защищаться от тейкдаунов и работать вторым номером. Судьи единогласно отдали победу Тейшейре, Тай потерпел шестое поражение подряд.

После такого бойцу обычно подписывают увольнительную, но не в случае с австралийцем. Более того, накануне турнира UFC Vegas 114 Тая вернули в топ-15 тяжелого дивизиона. Чтобы освободить место, из рейтинга исключили Витора Петрино.

У бразильца было две досрочных победы в тяжелом весе, и он объективно выглядел более достойным кандидатом. Но рейтинг — это не про справедливость. Это про имена, которые продают больше трансляций.

Петрино побеждает, но теряет позиции

Витор Петрино попал в странную ситуацию. До турнира UFC Vegas 114, состоявшегося в минувшие выходные (в ночь с 14 на 15 марта), он занимал 15-ю строчку в рейтинге тяжеловесов. Бразилец перешел в дивизион из полутяжелой категории после двух неудач кряду и сразу показал результат.

В июле 2025 года он финишировал Остина Лейна в первом раунде. В октябре нокаутировал в концовке встречи Томаса Петерсена и снова забрал бонус за выступление вечера. Две победы, два досрочных финиша. Казалось, парень заслужил место среди лучших.

На UFC Vegas 114 Петрино вышел на бой против проспекта Стивена Асплунда. Три раунда конкурентной битвы, и судьи отдали победу Петрино. Итого, уже три выигрыша подряд в тяжелом весе, общая статистика в промоушене с учетом полутяжелой категории — 7 побед при двух поражениях.

После такой серии место в рейтинге должно закрепиться за бразильцем. Но не тут-то было. Примечательно, что убрали Витора из топ-15 еще до начала турнира. Формально освободили место для Туивасы.

Петрино узнал об этом из новостей и отреагировал спокойно, но осадок явно остался. В интервью он сказал, что не понимает принципов формирования рейтинга на сегодняшний день.

И зачем тогда побеждать, показывать зрелищные бои, если в итоге тебя вытесняет парень с шестью поражениями подряд? Где здесь логика и спортивный принцип?

Последний шанс

Несмотря на всю абсурдность ситуации, Туиваса продолжает получать бои. Уже анонсирован его следующий выход в октагон. 2 мая в австралийском Перте «Бам-Бам» встретится с Шоном Шарафом.

Соперник подобран максимально удобный. Шараф проиграл оба своих боя в UFC досрочно. Такого оппонента в родных стенах Тай просто обязан проходить. Этот бой выглядит, как последний шанс для австралийца.

Если он не сможет победить столь слабого соперника, сохранить его в ростере не поможет даже любовь публики. Но если вдруг после седьмого поражения подряд Туиваса останется в UFC, придется признать очевидное.

В целом, тенденция за последние годы наблюдается печальная. Спортивной составляющей в промоушене больше не существует. Есть только бизнес, имена и медийность. Тай до сих пор в рейтинге исключительно из-за популярности.

Местная публика его обожает. Он всегда идет вперед, не жалея себя, и устраивает шоу. Но объективно Витор Петрино и Жаилтон Алмейда, который недавно был уволен, или еще десяток бойцов из-за пределов топ-15 заслуживают места в рейтинге гораздо больше.

Однако в отличие от Туивасы они не пьют пиво из ботинка сразу после побед, не дают ярких интервью и не демонстрируют в октагоне странных танцев. Так что продолжаем мириться с несправедливостью.