Побил Цзю, дрался с Мейвезером, устраивал шоу. Хаттон был иконой британского бокса

14 сентября скончался экс-чемпион мира по боксу Рики Хаттон. Пора вспомнить самые яркие моменты карьеры и порассуждать на тему: каким бойцом он был и чего добился

Трагический уход на фоне громкого возвращения

Мир бокса содрогнулся от печальной новости утром 14 сентября. В своем доме в Манчестере был найден мертвым Рики Хаттон. Легенде британского ринга было всего 46 лет, и он вовсю готовился к возвращению на ринг после долгого перерыва.

Полиция сразу заявила, что не видит в смерти ничего криминального. Хотя официальную причину назовут позже. Нельзя не отметить психологические проблемы, преследовавшие экс-чемпиона мира в полусреднем весе уже несколько лет.

При этом Рики буквально недавно анонсировал выставочный поединок в Дубае на декабрь против такого же ветерана. Говорил, что хочет доказать себе и всем, что еще может драться.

После завершения карьеры в 2012-м Хаттон скатился в пучину депрессии и алкогольных вечеринок. Он сам не раз признавался, что это был самый тяжелый раунд в его жизни. Боролся из последних сил, но, похоже, так и не сумел договориться с самим собой.

Впрочем, в последние месяцы все видели совсем другого человека. Он тренировался, шутил в соцсетях, нянчился с внучкой. Казалось, черная полоса позади. Но, видимо, внешнее спокойствие было обманчивым.

Взлеты и падения на вершине славы

Рики Хаттон globallookpress.com

Его карьера — это готовый сценарий для голливудского фильма. Взлет Хаттона получился моментальным, в 2005 году, когда он нокаутировал казавшегося непобедимым Костю Цзю. Тот бой в Манчестере до сих пор считают эталонным для британского бокса.

Далее им был завоеван титул в полусреднем весе, и та самая невероятная популярность. Хаттон не просто дрался — он устраивал шоу. Фанаты следовали за ним по всему миру, а его давление на ринге ломало волю самых стойких соперников.

Пиком стал бой с Флойдом Мейвезером в Лас-Вегасе. Да, он проиграл, но сумел привезти за океан тысячи своих фанатов. Они устроили такое шоу вне ринга, что затмили собой главное событие.

Умение Рики собирать полные арены вывело британский бокс на новый уровень в плане популярности. В 2008 году он выступил на родном стадионе в Манчестере при 55-ти тысячах зрителей. Такого бокс в Британии еще не видел.

Но все рухнуло в один момент после разгромного досрочного поражения от Мэнни Пакьяо в 2009-м. Хаттон не просто проиграл, а сломался ментально. Этот нокаут стал началом конца его карьеры.

Он пытался вернуться в титульную гонку, но досрочное поражение от украинца Вячеслава Сенченко в 2012 году поставило жирную точку. 45 побед, 3 поражения — формально цифры хорошие, которыми сам Хаттон не был доволен.

Боль всего боксерского мира

Мейвезер — Хаттон (2007) / Легендарные бои

Новость о смерти Хаттона вызвала шквал эмоций у всех, кто его знал. Давний оппонент легендарный боксер Мэнни Пакьяо написал, что потерял не просто соперника, а настоящего друга.

Промоутер Фрэнк Уоррен, который вел его к самой главной победе, сказал, что Рики вдохновил целое поколение британских парней выходить на ринг. Без него британский бокс точно выглядел бы иначе.

Тайсон Фьюри, который сам через все это проходил, кратко написал: «Покойся с миром, легенда». Этой фразой он выразил то, что чувствовали в тот день все в боксерском сообществе.

Его любимый клуб «Манчестер Сити» выпустил пронзительное заявление. Перед дерби с «Манчестер Юнайтед» на стадионе объявили минуту молчания — редкая честь для спортсмена не из футбола.

Амир Хан написал самый душевный пост, рассказав о том, как Хаттон боролся с депрессией. «Иногда самый тяжелый бой идет не на ринге, а у тебя в голове», — точнее и не скажешь.

В итоге стало ясно одно: Хаттона любили не за титулы и победы, а за его характер, за его человечность. Таким и останется в памяти миллионов.

Народный чемпион с невероятной харизмой

Рики Хаттон globallookpress.com

Хаттон был тем самым боксером, которого обожали простые люди. Он не строил из себя звезду, оставался своим парнем из Манчестера, который не прочь пропустить пару пинт пенного с друзьями.

Его стиль на ринге был таким же прямолинейным и честным. Давил, шел вперед, не давал соперникам передышки. Зрители обожали его за это — видели в нем себя, вышедшего на ринг.

Рики никогда не скрывал своих слабостей, открыто говорил о любви к пиву и вечеринкам. Эта искренность и делала его по-настоящему народным чемпионом, а не раскрученным медиапродуктом.

После завершения карьеры он не покинул спорт, начав тренировать молодежь. Многие юные британские боксеры считают Хаттона своим учителем не только в ринге, но и в жизни. В 2024 году его официально ввели в Зал славы бокса. Справедливое, хотя и запоздалое признание заслуг.

Теперь Рики нет, но остались его бои, его история борьбы и его наследие. Хаттон был и остается иконой британского бокса — не придуманной, не раскрученной, а самой что ни на есть настоящей.