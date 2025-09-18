«Монстра» не остановить. Иноуэ сводил Ахмадалиева в школу бокса

В минувшие выходные состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором легчайшем весе. Наоя Иноуэ защитил все 4 пояса, победив Муроджона Ахмадалиева единогласным решением судей

Иноуэ не оставил шансов

Вечером 14 сентября 2025 года в Нагое, на арене «Айти Интернешнл», состоялся бой, который собрал тысячи зрителей. Наоя Иноуэ, абсолютный чемпион во втором легчайшем весе, вышел в ринг против Муроджона Ахмадалиева.

С первого раунда японец показал, что настроен только на победу. Его джеб сразу начал приносить пользу, а все движения были быстрыми и точными. Ахмадалиев, напротив, выглядел чересчур осторожным.

Он пытался понять, как подойти к чемпиону, но его удары чаще всего пролетали мимо. Иноуэ завершил первый раунд уверенно, нанеся несколько точных попаданий, включая левый хук.

Муроджон Ахмадалиев (слева) globallookpress.com

Во втором отрезке «Монстр» прибавил в мощи. Он чередовал удары по корпусу и голове, заставляя претендента отступать. Ахмадалиев пытался ответить, загнав японца к канатам, но тот легко выскальзывал, не давая себя зажать.

Стало ясно, что Муроджону тяжело угнаться за столь быстрым оппонентом. Японец бил сериями, его правый кросс регулярно доходил до цели, а претендент все чаще пропускал. Иноуэ умело менял этажи атак, не позволяя сопернику найти свой ритм.

Ближе к середине боя Иноуэ полностью контролировал ход встречи. В шестом раунде Ахмадалиев пропустил серию апперкотов, которая его заметно замедлила. Японец, напротив, выглядел все более уверенно, начиная играть на публику.

К финальным раундам Иноуэ доминировал безоговорочно. Судьи единогласно отдали победу японцу со счетом 117-111 и 118-110 (дважды), подтвердив, что в этот вечер равных ему не было.

Ахмадалиев ошибся в расчетах

Naoya Inoue Dominates MJ Akhmadaliev! | FIGHT HIGHLIGHTS

Перед боем Муроджон Ахмадалиев был полон решимости. Он говорил, что его физическая мощь и опыт в этом весе станут проблемой для Иноуэ. «Я лучше, как боец», — утверждал боец из Узбекистана до поединка.

Но на ринге все оказалось иначе. С первых минут Ахмадалиев столкнулся с тем, что не мог ничего противопоставить скорости и точности Иноуэ. Его удары были слишком предсказуемыми, а японец легко их читал, отвечая точными контратаками.

К четвертому раунду окончательно стало понятно, что Муроджон переоценил свои силы. Он рассчитывал на ударную мощь, правда Иноуэ оказался не только быстрее, но и хитрее. Претендент все чаще пропускал удары, особенно по корпусу. А во второй половине боя Ахмадалиев и вовсе выглядел очень скованным.

Попытки поймать Иноуэ левым боковым не срабатывали — чемпион методично разбивал его защиту. Муроджон не мог ничего предложить в ответ. Тренер Ахмадалиева Джоэл Диас пытался вдохновить своего бойца, но это тоже не помогло.

Муроджон становился все менее активным, его удары теряли силу, а уверенность таяла с каждым пропущенным попаданием. Громкие слова претендента перед боем остались пустыми. Он надеялся на нокаут, но получил урок бокса. Иноуэ показал, что его мастерство на другом уровне.

Для Ахмадалиева этот бой был единственным шансом вписать свое имя в историю. Вместо триумфа он стал очередной жертвой «Монстра». Его стойкость заслуживает уважения, однако этого оказалось мало.

Претендент был уверен в своей победе, но Иноуэ методично разобрал его, продемонстрировав разницу в классе. Для победы над таким соперником нужно нечто большее, чем громкие слова.

Гегемония «Монстра» продолжается

Наоя Иноуэ и Муроджон Ахмадалиев globallookpress.com

Наоя Иноуэ снова доказал, почему его называют «Монстром». Победа над Ахмадалиевым стала 31-й в его карьере, из которых 28 были нокаутами. Он остается непобежденным, продолжая доминировать в ринге.

В мировом рейтинге вне зависимости от весовых категориях Иноуэ занимает третью строчку, уступая лишь Кроуфорду и Усику. Титулы в четырех весовых категориях и два звания абсолютного чемпиона уже делают его легендой.

Бой с Ахмадалиевым стал пятой защитой поясов во втором легчайшем весе. Причем Иноуэ не просто побеждает, он делает это с явным преимуществом, сочетая скорость, технику и боксерский интеллект.

После очередного боя японец уже нашел нового соперника. Он вызвал своего соотечественника Дзюнто Накатани, чемпиона мира в трех дивизионах. Такой поединок, если состоится, может стать главным событием 2026 года в боксе.

Ахмадалиев, напротив, упустил свой главный шанс. Он мечтал вернуть титулы WBA и IBF, но стал лишь очередной строкой в списке побежденных Иноуэ. Тем временем, «Монстр» остается самым активным чемпионом. В 2025 году он провел три боя и не собирается останавливаться на достигнутом.

Пока Ахмадалиев будет анализировать свои ошибки, Иноуэ продолжит двигаться вперед. Доминирование японца заставляет задуматься: найдется ли тот, кто сможет оказать ему достойное сопротивление? Пока что Иноуэ остается недосягаемым.

Умение адаптироваться к любому сопернику и находить слабые места делает его уникальным. Ахмадалиев стал лишь очередной проверкой, но не более. «Монстр» по-прежнему продолжает свой путь к новым вершинам, а все соперники остаются лишь эпизодами в его истории.