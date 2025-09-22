ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Такого шанса у Физиева больше не будет. Срыв боя с Оливейрой дорого обойдется «Атаману»

    Травма Физиева все испортила. «Атаман» вне титульной гонки в легком весе

    Бои ММА UFC Рафаэль Физиев Чарльз Оливейра Илия Топурия Бенуа Сен-Дени Дэн Хукер Матеуш Гамрот
    Рафаэль Физиев
    Рафаэль Физиев
    11 октября на UFC в Рио Рафаэль Физиев должен был провести бой против экс-чемпиона в легком весе Чарльза Оливейры. Однако «Атаман» получил травму и снялся с поединка

    Золотой билет к титулу потерян

    Казалось, что судьба наконец-то повернулась к Рафаэлю Физиеву лицом. После череды неудач он получил от UFC поистине королевский подарок — главный бой вечера против Чарльза Оливейры. Это был его шанс все изменить.

    Да и складывалось все, как нельзя лучше. Оливейра летом потерпел сокрушительное поражение нокаутом от Илии Топурии и выглядел уязвимым. При этом громкое имя и четвертая строчка рейтинга делали его идеальной мишенью для столько яркого ударника, как Рафаэль.

    Для Физиева, который едва удержался в топ-10 после всего одной победы в четырех последних боях над Игнасио Бахамондесом, этот бой выглядел настоящим спасением. Победа над таким гигантом автоматически вводила его в титульную гонку.

    Чарльз Оливейра (слева)
    globallookpress.com

    Многие эксперты даже удивлялись подобному везению. Обычно промоушен так щедро не награждает нестабильный бойцов. Это был четкий сигнал — в «Атамане» все еще видят потенциал.

    К сожалению, всем этим планам не суждено сбыться. Внезапная травма Физиева поставила крест на главном событии турнира в Рио-де-Жанейро в октябре.

    Теперь талантливый ударник из Азербайджана вынужден наблюдать со стороны, как кто-то другой его заменит. И желающих на сегодняшний день попробовать себя в клетке против экс-чемпиона предостаточно.

    Таким образом, Физиев не просто потерял бой. Он вынужденно отдал свой золотой билет одному из числа конкурентов по дивизиону.

    Немилость промоушена и испорченные планы

    Джастин Гейджи против Рафаэля Физиева
    globallookpress.com

    Не секрет, что в UFC очень негативно относятся к срывам боев. История Армана Царукяна идеальный тому пример. Десять месяцев ожидания после отмены боя с Махачевым служит грозным предупреждением для всех.

    Физиев, похоже, встал на этот же скользкий путь. Промоушен сделал ему невероятное одолжение, поставив в главный бой с ненасыщенной победами статистике, а он ответил травмой и сорвал все планы.

    Ситуация усугубляется тем, что UFC теряет здесь не меньше. Организации был нужен зрелищный бой в Бразилии с местной звездой, а теперь промоутерам приходится в срочном порядке искать замену.

    Более того, был классический сценарий, когда голодный до побед и титулов Физиев должен встретиться с именитым ветераном в лице Оливейры. Такой сюжет отлично продавался бы болельщикам и создавал интригу.

    • Теперь же все безнадежно испорчено. Даже когда Физиев восстановится, вряд ли ему снова предложат громкий поединок. Доверие со стороны руководства явно пошатнется.

    С организацией, которая часто держит обиду, работать становится сложно. И это доказывают судьбы многих талантливых бойцов. Травмы — неотъемлемая часть спорта.

    Но в жестоком мире ММА они редко служат оправданием. Физиеву придется нести этот груз и мириться с последствиями.

    Охота за вакантным местом началась

    Илия Топурия и Чарльз Оливейра
    globallookpress.com

    Пока Физиев восстанавливается от травмы, UFC начал подыскивать «Дю Бронксу» нового соперника. На замену тут же вызвались несколько топовых легковесов, давно желавших сразиться с Оливейрой.

    Первым об этом заявил Дэн Хукер. Вслед за ним свою кандидатуру предложил Бенуа Сен-Дени, который ранее уже пророчил возможность такого развития событий.

    Не остался в стороне и Матеуш Гамрот. Он даже вступил в перепалку с Оливейрой, пообещав устроить тому мастер-класс в партере прямо в Бразилии.

    Однако на деле все оказалось не так радужно. Сам Оливейра обрушился с критикой на всех добровольцев, заявив, что на словах они все хотят драться, а когда UFC звонит — отказываются под разными предлогами.

    • Данная история наглядно показывает, как много было на кону. Все понимают, что победа над Оливейрой — это быстрый билет в топ-5, и каждый хочет его заполучить.

    Но для Физиева, ныне замыкающего топ-10 легкого веса, музыка играла недолго. Теперь его место займет кто-то другой, а он окажется в конце очереди из претендентов, ожидая своего часа.

    Вероятнее всего, следующим его соперником окажется куда менее статусный боец. А о былой щедрости со стороны промоушена можно будет забыть. Такой шанс, действительно, выпадает лишь раз.

