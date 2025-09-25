1-й период Барыс — Ак БарсОнлайн
    Макгрегор и Джонс подведут. Их нельзя включать в исторический кард в Белом доме

    Не ждите Макгрегора и Джонса. Их место на UFC в Белом доме должны занять другие

    Бои ММА UFC Джон Джонс Дана Уайт  Конор Макгрегор Майкл Чендлер Том Аспиналл Даниэль Кормье
    Джон Джонс
    Джон Джонс
    Фанаты ММА по-прежнему питают надежды возвращениями Джона Джонса и Конора Макгрегора. Однако время обоих бойцов уже прошло. И место в карде турнира в Белом доме должны занять другие спортсмены

    История без Джонса и Макгрегора

    Предстоящий турнир UFC на лужайке Белого дома успели окрестить главным спортивным событием 2026 года. Инициатива исходила лично от Дональда Трампа, а Дана Уайт с присущим ему размахом уже взялся за организацию.

    Судя по всему, зрелище обещает быть поистине уникальным — с особым октагоном и ограниченным числом избранных зрителей. Естественно, такое историческое событие не могло не вызвать ажиотажа среди бойцов. Практически каждая звезда промоушена заявила о своем желании выступить.

    Ведь для любого спортсмена стать частью такого шоу — это не просто бой, а настоящая возможность вписать свое имя в историю смешанных единоборств. Первым, конечно же, отреагировал Конор Макгрегор. Ирландец, который не выходил в октагон более четырех лет, сразу же заявил о своей готовности вернуться именно на этом турнире.

    Он даже назвал своего будущего соперника, предложив вновь свести счеты с Майклом Чендлером. Впрочем, для Макгрегора подобные громкие заявления давно стали привычной частью его имиджа. Не остался в стороне и Джон Джонс. Напомним, что легендарный боец завершил карьеру буквально несколько недель назад.

    Конор Макгрегор
    globallookpress.com

    Однако известие о турнире в Белом доме заставило его моментально передумать. Джонс немедленно вернулся в пул тестирования USADA и объявил, что бой на территории резиденции президента стал его новой главной целью. При этом сам Дана Уайт, что интересно, отнюдь не горит желанием включать обоих ветеранов в кард.

    Безусловно, он публично не отвергает такую возможность, но в его словах чувствуется осторожность. Глава UFC отлично помнит все прошлые проблемы. Ведь и Макгрегор, и Джонс не раз подводили промоушен в самый последний момент.

    Ирландец регулярно снимался с боев из-за травм, а Джонс имел серьезные проблемы вне клетки. Уайт прекрасно понимает, что рисковать на таком мероприятии категорически нельзя. Турнир в Белом доме — это вопрос престижа всего промоушена. Поэтому глава UFC явно не хочет ставить все на кон из-за двух непредсказуемых звезд.

    Аргументы в пользу звезд: шоу важнее всего?

    Конор Макгрегор и Майкл Чендлер
    globallookpress.com

    Разумеется, у такого решения нашлись и свои сторонники. К примеру, Майкл Чендлер активно агитирует за проведение его боя с Макгрегором. Он уверен, что их противостояние может стать главным событием вечера и соберет рекордную телевизионную аудиторию. В конце концов, именно ради этого всего и затевался турнир.

    Чендлер открыто заявляет, что поединок с Макгрегором в столь уникальном месте станет величайшим шоу в истории UFC. Он напоминает, что у них есть нереализованная история со времен шоу TUF, которая только подогревает интерес фанатов. В общем-то, с точки зрения зрелищности его слова имеют под собой веские основания.

    Тем временем, неожиданную поддержку Джонсу оказал его злейший враг и бывший соперник Даниель Кормье. Он аргументировал тем, что на мероприятии в Белом доме просто обязаны выступить американские звезды. А Джонс, несмотря на все свои недостатки, остается одним из самых величайших бойцов в истории спорта.

    • Кормье даже предложил свое решение проблемы ненадежности «Баунса». Он считает, что в контракт можно включить специальные штрафные санкции на случай срыва боя. По его мнению, финансовые риски заставят Джонса подойти к делу с максимальной ответственностью.

    Аргументы выглядят довольно убедительно. Действительно, без таких мастодонтов ММА, как Джонс и Макгрегор, кард может потерять в глазах широкой публики часть своего лоска. Зрители всегда ждут главных звезд на самых крупных шоу.

    Однако все эти доводы разбиваются о суровую реальность. Никакие штрафы не гарантируют, что Макгрегор не сломает палец за неделю до боя, а Джонс не попадет в очередное ДТП. История, как известно, не терпит сослагательного наклонения.

    Надежность превыше всего

    Джон Джонс
    globallookpress.com

    Нельзя просто так взять и отвергать заслуги Джона Джонса. Он был самым молодым чемпионом промоушена, многократно защищал титул и доминировал в полутяжелом дивизионе на протяжении многих лет. Не отстает от него и Конор Макгрегор.

    Ирландец стал первым в истории организации чемпионом в двух весовых категориях одновременно. Его харизма и умение продавать бои вывели промоушен на принципиально новый уровень популярности. В общем-то, их спортивные достижения говорят сами за себя.

    Однако если мы взглянем на их последние годы, то картина окажется не такой радужной. Макгрегор, к примеру, вот уже четыре года только и делает, что обещает вернуться. Его бой с Чендлером переносился 4 раза, и фанаты уже просто устали ждать.

    С Джонсом ситуация выглядит еще более парадоксальной. Он долгие месяцы заставлял томящийся в ожидании тяжелый дивизион ждать своего возвращения. Затем неожиданно согласился на бой, но в итоге внезапно завершил карьеру, так и не проведя поединок с Томом Аспиналлом.

    Если рассуждать логически, то на первом месте должна стоять гарантия того, что спортсмены выйдут в октагон. В данном же случае речь идет о двух бойцах, чья дисциплина и надежность оставляют желать лучшего. Прошлое попросту не позволяет им доверять в таком важном вопросе.

    А значит, места в историческом карде должны доставаться тем, кто их заслужил не только былыми достижениями, но и текущей стабильностью. К счастью, в UFC хватает и других, более надежных звезд, которые не подведут промоушен в самый ответственный момент.

