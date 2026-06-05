В рамках турнира UFC Vegas 118 состоится поединок в легчайшем весе между Маркусом МакГи и Джоном Яннисом. Начало — 01:00 (мск).

Маркус МакГи

Турнирное положение: Американский боец недавно входил в топ-15 легчайшего веса, но после поражения от Петра Яна несправедливо покинул рейтинговый список. Ранее МакГи шел на впечатляющей серии, зарекомендовав себя в качестве крепкого и неуступчивого соперника.

Последние бои: В своем последнем поединке Маркус уступил Петру Яну судейским решением. До этого он одержал победу над Джонатаном Мартинезом и финишировал Гастона Боланоса. На отрезке в 5 боев у МакГи 4 победы и один проигрыш.

Состояние бойца: МакГи демонстрирует высокий уровень мастерства, сочетая яркую ударную технику с достаточно высокими навыками работы в партере. Он уже обладает опытом противостояния элите дивизиона и стремится доказать, что его текущее положение не соответствует реальному уровню таланта.

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Джон Яннис

Турнирное положение: Яннис только недавно дебютировал в UFC. Пока говорить о попадании в рейтинг не приходится. Это боец среднего уровня, которому предстоит еще многое доказывать.

Последние бои: Накануне Джон одержал уверенную победу над Джейми Сираджем, финишировав его в первом раунде. Ранее он потерпел досрочное поражение от Остина Баши, попавшись на сабмишн. За последние 4 боя на счету Янниса 3 победы и проигрыш.

Состояние бойца: Яннис часто полагается на свою ударную мощь, о чем свидетельствует большое количество побед нокаутами в его карьере. Однако наличие поражений приемами указывает на определенные сложности при защите в партере, что может стать ключевым фактором в предстоящем противостоянии.

МакГи не самый лучший борец в дивизионе, но защита в партере у Джона очень слабая.

Статистика для ставок

МакГи одержал пять досрочных побед в своих последних десяти поединках

Яннис проиграл два боя сабмишнами на отрезке из последних шести выступлений

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Маркуса МакГи, коэффициент на его победу составляет 1.17, успех Джона Янниса оценивается в 5.35.

Прогноз: МакГи значительно превосходит оппонента в опыте выступлений на высоком уровне и качестве оппозиции. Маркус навяжет свои правила игры в стойке и завершит поединок досрочно за счет превосходства в ударной мощи. Здесь может быть и прямой нокаут, и добивание ударами в партере.

1.60 Победа МакГи нокаутом Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.60 на бой МакГи — Яннис позволит вывести на карту выигрыш 600₽, общая выплата — 1600₽

Ставка: Победа МакГи нокаутом за 1.60.