Андреева проиграет украинке в финале «тысячника» в Мадриде?

прогноз на финал турнира в Мадриде, ставка за 3.52

Россиянка Мирра Андреева сыграет против украинки Марты Костюк в финале турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 2 мая, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Андреева — Костюк с коэффициентом для ставки за 3.52.

Андреева

Мирра третий раз в карьере вышла в финал «тысячника».

В прошлом году россиянка стала чемпионкой турниров WTA 1000 в Дубае и Индиан-Уэллс.

На текущем турнире Андреева пропускала первый раунд, а во втором одержала победу на Панной Удварди — 7:5, 6:2.

В третьем круге она остановила еще одну представительницу Венгрии — Далму Галфи (6:3, 6:2).

В 1/8 финала Андреева снова встречалась с теннисисткой из этой страны — ее соперницей была Анна Бондар. Вопреки ожиданиям, матч получился чересчур сложным — 6:7, 6:3, 7:6. В решающем сете Мирра вела 5:1, но потом проиграла пять геймов подряд.

В четвертьфинале 19-летняя теннисистка обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес — 7:6, 6:3.

В полуфинале Андреева остановила Хейли Баптист (6:4, 7:6), которая перед этим выиграла у Арины Соболенко.

Андреева выиграла 12 из 13-ти последних матчей. В начале апреля она стала чемпионкой турнира ATP 500 в австрийском Линце.

В этом сезоне Андреева провела уже 33 матча. На этом отрезке у нее 26 побед и семь поражений.

Мирра выиграла пять из шести предыдущих финалов на уровне основного тура.

Костюк

Марта тем временем вышла в крупнейший финал в карьере.

Украинка пропускала первый круг, а во втором ее соперницей была представительница Казахстана Юлия Путинцева — 6:1, 6:3.

В третьем раунде Костюк одержала уверенную победу над американкой Джессикой Пегулой — 6:1, 6:4.

После этого 23-я ракетка мира обыграла американку Кэти Макнелли — 6:2, 6:3.

Марта Костюк

В четвертьфинале Костюк выиграла у чешки Линды Носковой — 7:6, 6:0.

В полуфинале ее соперницей была представительница Австрии Анастасия Потапова — 6:2, 1:6, 6:1.

Победная серия Костюк теперь составляет 11 матчей. Ранее в этом месяце она выиграла турнир WTA 250 в Руане (Франция).

В этом году Костюк провела 21 матч. На этом отрезке у нее 17 побед и четыре поражения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.72, победу Костюк букмекеры предлагают за 2.18.

Прогноз: в январе Мирра проиграла Марте в четвертьфинале «пятисотника» в Брисбене — 6:7, 3:6.

Несмотря на то, что она здорово проводит грунтовый сезон, все равно склоняемся к тому, что Андреева проиграет этот финал. Украинка играет чересчур агрессивно. Россиянке будет очень тяжело в психологическом плане.

Рекомендуемая ставка: победа Костюк в двух сетах за 3.52.