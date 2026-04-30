прогноз на матч турнира в Маутхаузене

Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против испанца Давида Хорды Санчиса в четвертьфинале «челленджера» в Маутхаузене (Австрия). Матч пройдет 1 мая, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Хорда Санчис — Сафиуллин с коэффициентом для ставки за 1.92.

Хорда Санчис

Давид впервые в сезоне выиграл два матча на уровне основной сетки «челленджера».

В первом раунде 31-летний испанец одержал волевую победу над израильтянином Даниэлем Цукерманом (6:4, 6:2), который не входит даже в первую тысячу рейтинга.

Во втором круге Хорда Санчис обыграл 317-ю ракетку мира австрийца Сандро Коппа — 6:3, 6:3.

С учетом квалификации он провел в Маутхаузене уже четыре матча. В отборе его соперниками были теннисисты, которые находятся за пределами топ-500.

До этой недели Хорда Санчис ни разу в текущем сезоне не проходил первый раунд на «челленджерах».

Сафиуллин

Роман в первом круге выиграл у румына Цезара Крету — 6:2, 6:4.

Во втором раунде его соперником был француз Титуан Дроге — 6:2, 4:6, 6:4.

Победная серия российского теннисиста теперь составляет девять матчей.

В середине апреля Сафиуллин выиграл грунтовый «челленджер» в португальском Оэйраше, благодаря чему снова поднялся в топ-200.

Сафиуллин в середине февраля вернулся после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить шесть месяцев.

В этом году Роман играл пока только на «челленджерах». На данный момент у него 14 побед и пять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хорду Санчиса в этом матче можно поставить за 3.08, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.31.

Прогноз: вероятно, Роман обыграет 384-ю ракетку мира и продлит победную серию. Судя по недавним матчам, россиянин находится в оптимальной форме.

Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина за 1.92.