прогноз на матч турнира в Кальяри, ставка за 1.92

Итальянец Маттео Берреттини сыграет против поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале «челленджера» в Кальяри (Италия). Матч пройдет 1 мая, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Берреттини — Хуркач с коэффициентом для ставки за 1.92.

Берреттини

Маттео в первом раунде с трудом выиграл у американца Патрика Кипсона — 6:4, 6:7, 7:6.

Во втором круге соперником итальянца был аргентинец Мариано Навоне — 7:5, 6:3.

Берреттини не так давно свалился в конец первой сотни рейтинга. Эту неделю он проводит в статусе 92-й ракетки мира. Именно по этой причине он решил сыграть на турнире в Кальяри, победитель которого получит 175 очков.

На «Мастерсе» в Мадриде Берреттини не смог пройти первый круг, проиграв хорвату Дино Прижмичу.

Но перед этим он дошел до третьего раунда в Монте-Карло. Во втором круге «тысячника» на Лазурном берегу Берреттини обыграл Даниила Медведева со счетом 6:0, 6:0.

Прогнозы на теннис

В этом году 30-летний итальянец провел на грунте 13 матчей. На этом отрезке у него семь побед и шесть побед.

Хуркач

Хуркач тоже приехал в Кальяри не от хорошей жизни.

После серии неудачных результатов в начале сезона поляк оказался за пределами топ-50. В текущей версии рейтинга он 63-й.

В отличие от Берреттини, он пока не проиграл ни одного сета на этой неделе.

В первом раунде Хуркач выиграл у американца Закари Свайды (6:2, 7:6), а во втором остановил еще одного представителя США — Эмилио Наву (6:4, 6:1).

В начале апреля Хуркач дошел до третьего раунда в Монте-Карло. На «Мастерсе» в Мадриде он проиграл во втором круге Лоренцо Музетти.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Берреттини, и на Хуркача можно поставить за 1.91.

Прогноз: по всей видимости, матч будет затяжным. Оба теннисиста хорошо держат свою подачу, но при этом редко эффективны на приеме.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Берреттини — Хуркач позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.92.