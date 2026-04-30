Синнер шокирует в матче против Фиса?

прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 2.01

Итальянец Янник Синнер сыграет против француза Артура Фиса в полуфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 1 мая, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Синнер — Фис с коэффициентом для ставки за 2.01.

Синнер

Янник впервые в карьере вышел в полуфинал мадридского «тысячника».

Итальянец пропускал первый круг, а во втором его соперником был Бенжамен Бонзи. Вопреки ожиданиям, ему пришлось слегка понервничать в матче против француза — 6:7, 6:1, 6:4.

В третьем раунде Синнер одержал уверенную победу над датчанином Элмером Меллером — 6:2, 6:3.

В 1/8 финала первая ракетка мира остановил британца Кэмерона Норри (6:2, 7:5), а в четвертьфинале — испанца Рафаэля Ходара (6:2, 7:6).

С учетом прошлого сезона победная серия Синнера на «Мастерсах» составляет 26 матчей. На этом отрезке он проиграл лишь два сета.

В начале апреля Синнер стал чемпионом турнира в Монте-Карло, а в марте оформил «Солнечный дубль», выиграв «тысячники» в Индиан-Уэллс и Майами.

Синнер выиграл 28 из 31 последних матчей на грунте. Все три поражения он потерпел от Карлоса Алькараса, который пропускает текущий турнир из-за травмы.

Фис

Артур второй раз в сезоне добрался до полуфинала на «Мастерсе».

На «тысячнике» в Майами он не смог пройти эту стадию, проиграв Иржи Легечке.

На текущем турнире француз тоже пропускал первый круг, а во втором у него был тяжелейший матч против Игнасио Бусе — 6:7, 7:6, 7:5.

В третьем раунде Фис обыграл американца Эмилио Наву (7:6, 6:3), а в 1/8 финала одержал победу над аргентинцем Томасом Этчеверри (6:3, 6:4).

В четвертьфинале 21-летний теннисист выиграл у Легечки со счетом 6:3, 6:4.

Победная серия Фиса теперь составляет девять матчей. Перед этим Артур стал чемпионом турнира в Барселоне. На каталонском «пятисотнике» его соперниками были Теренс Атман, Брэндон Накашима, Лоренцо Музетти, Рафаэль Ходар и Андрей Рублев (6:2, 7:6).

Всего в этом сезоне Фис провел 27 матчей. Сейчас у него 22 победы и пять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.17, победу Фиса букмекеры предлагают за 5.10.

Прогноз: очевидно, что француз входит в небольшой список лучших теннисистов текущего сезона. С тех пор, как он начал тренироваться под руководством Горана Иванишевича, Фис добился впечатляющего прогресса. Несмотря на это, всё равно нет сомнений, что он проиграет главному фавориту турнира. На данном этапе Синнер непобедим.

2.01 Победа Синнера с форой по геймам (-4,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-4,5) за 2.01.