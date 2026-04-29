Россиянка Мирра Андреева сыграет против американки Хейли Баптист в полуфинале турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 30 апреля, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Баптист — Андреева с коэффициентом для ставки за 1.97.

Баптист

Хейли впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000.

Баптист стала автором главной сенсации — в четвертьфинале она остановила Арину Соболенко.

Американка одержала волевую победу над первой ракеткой мира — 2:6, 6:2. 7:6. В этом матче она отыграла шесть матчболов.

Баптист попала в число сеяных в Мадриде и стартовала сразу со второго раунда. В первом матче она одержала победу над испанкой Кейтлин Кеведо (6:1, 6:4), а третьем раунде обыграла итальянку Жасмин Паолини (7:5, 6:1).

Еще одним важным событием стал ее эмоциональный матч против Белинды Бенчич в 1/8 финала — 6:1, 6:7, 6:3.

В этом году 24-летняя американка провела 26 матчей. На этом отрезке у нее 16 побед и 10 поражений.

До этой недели лучшим результатом Баптист в текущем сезоне был выход в четвертьфинал «тысячника» в Майами.

Андреева

Мирра впервые вышла в полуфинал мадридского «тысячника».

Россиянка тоже пропускала первый раунд, а во втором одержала победу на Панной Удварди — 7:5, 6:2.

В третьем круге россиянка остановила еще одну представительницу Венгрии — Далму Галфи (6:3, 6:2).

В 1/8 финала Андреева тоже встречалась с теннисисткой из этой страны — ее соперницей была Анна Бондар. Вопреки ожиданиям, матч получился чересчур сложным — 6:7, 6:3, 7:6. В решающем сете Мирра вела 5:1, но потом проиграла пять геймов подряд.

В четвертьфинале Андреева обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес — 7:6, 6:3.

Андреева выиграла 11 из 12-ти последних матчей. В начале апреля она стала чемпионкой турнира ATP 500 в австрийском Линце.

В этом сезоне Андреева провела уже 32 матча. На этом отрезке у нее 25 побед и семь поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Баптист в этом матче можно поставить за 3.36, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.32.

Прогноз: «Еще одна соперница, которой я проигрывала. Можно сказать, у меня сейчас такой настрой — брать реванши», — сказала американка после победы над Соболенко.

Баптист нечего терять, соответственно, в психологическом плане ей будет полегче. Несмотря на это, считаем что Мирра остановит главную сенсацию турнира.

К слову, в прошлом году россиянка обыграла Хейли на Уимблдоне со счетом 6:1, 6:3.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-4,5) за 1.97.