Де Минор снова станет чемпионом в Хертогенбосе?

прогноз на финал турнира в Хертогенбосе, ставка за 1.92

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против поляка Камиля Майхшака в финале турнира ATP 250 в Хертонгенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 14 июня, начало — в 15:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Майхшак

Камиль впервые в карьере вышел в финал на уровне основного тура.

В первом круге польский теннисист одержал волевую победу над финном Отто Виртаненом — 6:7, 6:4, 7:6.

Во втором раунде Майхшак разгромил австралийца Джеймса Маккейба — 6:0, 6:3.

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В четвертьфинале 30-летний поляк выиграл у четвертой ракетки мира Феликса Оже-Альяссима — 6:4, 6:3.

Еще одним сюрпризом стала его победа над россиянином Даниилом Медведевым — 7:6, 6:1. Камиль третий раз в карьере обыграл соперника из топ-10.

Майхшак провел уже восемь матчей на траве в этом месяце. На прошлой неделе он дошел до полуфинала на «челленджере» в Бирмингеме.

В прошлом сезоне Майхшак не выиграл ни одного матча на турнирах в Бирмингеме, Илкли и Истборне, но зато потом дошел до 1/8 финала на Уимблдоне.

Де Минор

Алекс второй раз в карьере вышел в финал турнира в Хертогенбосе.

В 2024-м австралийский теннисист выиграл в решающем матче у американца Себастьяна Корды.

Де Минор пропускал первый круг, а во втором одержал победу над американцем Мартином Даммом — 7:6, 7:5.

В четвертьфинале 27-летний австралиец выиграл у француза Бенжамена Бонзи — 6:2, 6:4.

В полуфинале Алекс разгромил еще одного представителя Франции — 37-летнего Адриана Маннарино (6:4, 6:0).

Де Минор выиграл 11 из 20-ти предыдущих финалов на уровне основного тура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Майхшака в этом матче можно поставить за 3.21, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.36.

Прогноз: в 2022-м Алекс уверенно обыграл поляка на Australian Open, а в 2025-м — на харде в Шанхае.

При этом в обоих случаях Камиль не взял ни одного сета.

Вероятно, Де Минор продлит серию побед над польским теннисистом.

1.92 Победа Де Минора в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Майхшак — Де Минор позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора в двух сетах за 1.92.