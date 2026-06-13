Австралиец Алекс Де Минор сыграет против поляка Камиля Майхшака в финале турнира ATP 250 в Хертонгенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 14 июня, начало — в 15:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Майхшак
Камиль впервые в карьере вышел в финал на уровне основного тура.
В первом круге польский теннисист одержал волевую победу над финном Отто Виртаненом — 6:7, 6:4, 7:6.
Во втором раунде Майхшак разгромил австралийца Джеймса Маккейба — 6:0, 6:3.
В четвертьфинале 30-летний поляк выиграл у четвертой ракетки мира Феликса Оже-Альяссима — 6:4, 6:3.
Еще одним сюрпризом стала его победа над россиянином Даниилом Медведевым — 7:6, 6:1. Камиль третий раз в карьере обыграл соперника из топ-10.
Майхшак провел уже восемь матчей на траве в этом месяце. На прошлой неделе он дошел до полуфинала на «челленджере» в Бирмингеме.
В прошлом сезоне Майхшак не выиграл ни одного матча на турнирах в Бирмингеме, Илкли и Истборне, но зато потом дошел до 1/8 финала на Уимблдоне.
Де Минор
Алекс второй раз в карьере вышел в финал турнира в Хертогенбосе.
В 2024-м австралийский теннисист выиграл в решающем матче у американца Себастьяна Корды.
Де Минор пропускал первый круг, а во втором одержал победу над американцем Мартином Даммом — 7:6, 7:5.
В четвертьфинале 27-летний австралиец выиграл у француза Бенжамена Бонзи — 6:2, 6:4.
В полуфинале Алекс разгромил еще одного представителя Франции — 37-летнего Адриана Маннарино (6:4, 6:0).
Де Минор выиграл 11 из 20-ти предыдущих финалов на уровне основного тура.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Майхшака в этом матче можно поставить за 3.21, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.36.
Прогноз: в 2022-м Алекс уверенно обыграл поляка на Australian Open, а в 2025-м — на харде в Шанхае.
При этом в обоих случаях Камиль не взял ни одного сета.
Вероятно, Де Минор продлит серию побед над польским теннисистом.
Рекомендуемая ставка: победа Де Минора в двух сетах за 1.92.