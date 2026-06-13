Фриц обыграет Шелтона и защитит титул в Штутгарте?

прогноз на финал турнира в Штутгарте, ставка за 2.87

Американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон встретятся в финале турнира ATP 250 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 14 июня, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.87.

Шелтон

Бен впервые в карьере вышел в финал на траве.

Американский теннисист пропускал первый раунд, а во втором одержал волевую победу над Маркосом Гироном — 6:7, 6:4, 7:6.

В четвертьфинале Шелтон совершил камбэк в матче против японца Сё Симабукуро — 4:6, 6:3, 6:4.

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Ну а в полуфинале Шелтон выиграл у чеха Иржи Легечки в матче с тремя тай-брейками — 6:7, 7:6, 7:6.

Ранее в этом сезоне Бен выиграл «пятисотники» в Далласе и Мюнхене.

В прошлом году лучшим результатом Шелтона на траве стал выход в четвертьфинал Уимблдона.

Фриц

Тейлор второй год подряд вышел в финал турнира в Штутгарте.

В 2025-м он выиграл в решающем матче у немца Саши Зверева.

На текущем турнире Фриц тоже пропускал первый круг, а во втором одержал волевую победу над испанцем Мартином Ландалусе — 6:7, 7:5, 7:6.

Во втором сете соперник вел с брейком, но американец все-таки сумел совершить камбэк.

В четвертьфинале у Фрица был тяжелейший матч против итальянца Маттиа Беллуччи — 5:7, 7:5, 7:5.

Вопреки ожиданиям, в полуфинале он одержал уверенную победу над Александром Бубликом — 6:4, 6:4.

Это был всего лишь пятый матч Фриц за последние несколько месяцев. В конце мая он не прошел первый круг на турнире в Женеве и на Ролан Гаррос, уступив Алексею Попырину и Нишешу Басаваредди соответственно.

Перед этим Фриц восстанавливался после травмы колена, которая беспокоила его еще с прошлого года.

Также стоит обратить внимание, что Фриц выиграл 26 из последних 30-ти матчей на траве.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Шелтона, и на Фрица можно поставить за 1.91.

Прогноз: возможно, как и в предыдущем матче с участием Шелтона, здесь тоже будет несколько тай-брейков, но на этот раз он, скорее всего, проиграет сопернику, который чересчур эффективен на траве.

2.87 Победа Фрица + тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.87 на матч Шелтон — Фриц принесёт чистый выигрыш 1870₽, общая выплата — 2870₽

Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 23,5 за 2.87.