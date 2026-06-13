прогноз на финал турнира в Лондоне, ставка за 1.94

Британка Эмма Радукану сыграет против хорватки Донны Векич в финале турнира WTA 500 в Лондоне (Англия). Матч пройдет 14 июня, начало — в 15:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.94.

Векич

Донна вышла в финал впервые с 2024 года, когда она добралась до решающего матча на олимпийском турнире в Париже.

На текущем турнире Векич не смогла пройти квалификацию, проиграв в решающем отборочном матче Анне Блинковой. Но в итоге она попала в основную сетку как лаки-лузер.

При этом в первом круге хорватская теннисистка должна была играть с Мартой Костюк, которая в последний момент снялась с турнира из-за травмы.

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Вместо украинки ее соперницей стала 17-летняя представительница Великобритании Мика Стойсавлевич — 6:2, 6:3.

Во втором раунде 29-летняя хорватка одержала победу над чешкой Мари Боузковой — 7:6, 6:3.

В четвертьфинале она остановила бывшую первую ракетку мира Каролину Плишкову — 6:4, 4:6, 6:3.

В полуфинале Векич, вопреки ожиданиям, разгромила британку Кэти Боултер — 6:1, 6:3.

Радукану

Эмма третий раз в карьере вышла в финал на уровне основного тура.

В 2021-м британская теннисистка сенсационно стала чемпионкой US Open, а в феврале этого года разгромно уступила Соране Кырсте в финале турнира в Клуж-Напоке.

В стартовом матче Радукану одержала уверенную победу над россиянкой Анной Блинковой — 6:0, 6:3.

Во втором круге она выиграла у румынки Сораны Кырсти — 6:4, 6:2.

В четвертьфинале соперницей Эммы была представительница Узбекистана Камилла Рахимова — 6:3, 7:5.

Еще одним сюрпризом стала разгромная победа Радукану над американкой Ивой Йович — 6:2, 6:2.

Радукану провела пока лишь 20 матчей в этом сезоне (11 побед и девять поражений). Весной ей пришлось пропустить некоторые турниры из-за травмы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Векич в этом матче можно поставить за 2.38, победу Радукану букмекеры предлагают за 1.58.

Прогноз: в начале мая стало известно, что Радукану возобновила сотрудничество с тренером, с которым выиграла US Open. Похоже, это было правильное решение.

Но в любом случае сейчас оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход. Все-таки Векич тоже здорово играет на этой неделе.

1.94 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Векич — Радукану принесёт чистый выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.94.