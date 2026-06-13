Крейчикова проиграет в финале 484-й ракетке мира?

прогноз на финал турнира в Хертогенбосе, ставка за 2.03

Чешка Барбора Крейчикова сыграет против американки Робин Монтгомери в финале турнира WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 14 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

Монтгомери

Робин впервые в карьере вышла в финал на уровне основного тура.

С учетом квалификации американская теннисистка провела в Хертогенбосе уже семь матчей.

В первом раунде Монтгомери одержала волевую победу над представительницей Австралии Дарьей Касаткиной — 5:7, 6:0, 6:4.

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Во втором круге ее соперницей была бельгийка Грэт Миннен (6:4, 7:6), а в четвертьфинале — украинка Дарья Снигур (6:4, 6:4).

В полуфинале Монтгомери разгромила австралийку Айлу Томлянович — 6:4, 6:2.

Монтгомери пропустила из-за травмы большую часть прошлого сезона и начало текущего. Именно по этой причине она находится в пятой сотне текущей версии рейтинга.

Крейчикова

Барбора вышла в финал впервые после сенсационной победы на Уимблдоне летом 2024-го.

На этой неделе чешская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.

В первом круге Крейчикова разгромила мексиканку Ренату Сарасуа — 6:1, 6:2.

Во втором раунде ее соперницей была бельгийка Ханне Вандевинкель — 6:1, 6:4.

В четвертьфинале 30-летняя чешка одержала победу над румынкой Еленой-Габриэлой Русе — 6:1, 6:2.

В полуфинале Барбора выиграла у польки Магды Линетт — 6:3, 7:6.

Крейчикова провела пока лишь 18 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 12 побед и шесть поражений. До этой недели лучшим результатом Крейчиковой в 2026-м был выход в финал грунтового турнира WTA 125 в Парме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монтгомери в этом матче можно поставить за 2.94, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 1.40.

Прогноз: Монтгомери здорово проводит турнир, но, вероятно, она тоже не остановит чемпионку Уимблдона-2024. При этом мы склоняемся к тому, что Крейчиковой снова не понадобится дополнительный сет.

2.03 Победа Крейчиковой в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Монтгомери — Крейчикова принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Рекомендуемая ставка: победа Крейчиковой в двух сетах за 2.03.