Чешка Барбора Крейчикова сыграет против американки Робин Монтгомери в финале турнира WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 14 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.
Монтгомери
Робин впервые в карьере вышла в финал на уровне основного тура.
С учетом квалификации американская теннисистка провела в Хертогенбосе уже семь матчей.
В первом раунде Монтгомери одержала волевую победу над представительницей Австралии Дарьей Касаткиной — 5:7, 6:0, 6:4.
Во втором круге ее соперницей была бельгийка Грэт Миннен (6:4, 7:6), а в четвертьфинале — украинка Дарья Снигур (6:4, 6:4).
В полуфинале Монтгомери разгромила австралийку Айлу Томлянович — 6:4, 6:2.
Монтгомери пропустила из-за травмы большую часть прошлого сезона и начало текущего. Именно по этой причине она находится в пятой сотне текущей версии рейтинга.
Крейчикова
Барбора вышла в финал впервые после сенсационной победы на Уимблдоне летом 2024-го.
На этой неделе чешская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.
В первом круге Крейчикова разгромила мексиканку Ренату Сарасуа — 6:1, 6:2.
Во втором раунде ее соперницей была бельгийка Ханне Вандевинкель — 6:1, 6:4.
В четвертьфинале 30-летняя чешка одержала победу над румынкой Еленой-Габриэлой Русе — 6:1, 6:2.
В полуфинале Барбора выиграла у польки Магды Линетт — 6:3, 7:6.
Крейчикова провела пока лишь 18 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 12 побед и шесть поражений. До этой недели лучшим результатом Крейчиковой в 2026-м был выход в финал грунтового турнира WTA 125 в Парме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Монтгомери в этом матче можно поставить за 2.94, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 1.40.
Прогноз: Монтгомери здорово проводит турнир, но, вероятно, она тоже не остановит чемпионку Уимблдона-2024. При этом мы склоняемся к тому, что Крейчиковой снова не понадобится дополнительный сет.
Рекомендуемая ставка: победа Крейчиковой в двух сетах за 2.03.