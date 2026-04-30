Потапова выйдет в финал «тысячника» в Мадриде?

прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 3.18

Украинка Марта Костюк сыграет против представительницы Австрии Анастасии Потаповой в полуфинале турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 30 апреля, начало — в 22:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Костюк — Потапова с коэффициентом для ставки за 3.18.

Костюк

Марта второй раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA 1000.

В 2024-м она не смогла пройти эту стадию в Индиан-Уэллс, проиграв польке Иге Свентек.

На текущем турнире украинка пропускала первый круг, а во втором ее соперницей была представительница Казахстана Юлия Путинцева — 6:1, 6:3.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В третьем раунде Костюк одержала уверенную победу над американкой Джессикой Пегулой — 6:1, 6:4.

После этого 23-я ракетка мира обыграла американку Кэти Макнелли — 6:2, 6:3.

В четвертьфинале Костюк выиграла у чешки Линды Носковой — 7:6, 6:0.

Победная серия Костюк теперь составляет девять матчей. Ранее в этом месяце она выиграла турнир WTA 250 в Руане (Франция).

В этом году Костюк провела 20 матчей. На этом отрезке у нее 15 побед и четыре поражения.

Потапова

Анастасия тем временем вышла в крупнейший полуфинал в карьере.

На текущем турнире Потапова преподнесла одну из главных сенсаций, обыграв в четвертом круге Елену Рыбакину. Ей хватило двух сетов для победы над действующей чемпионкой Australian Open — 7:6, 6:4.

При этом Потапова попала в основную сетку только как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации она проиграла Синье Краус. В основном турнире она заменила Мэдисон Киз, которая была в списке сеяных и должна была стартовать сразу со второго круга.

Потапова — первый лаки-лузер в истории, вышедший в 1/2 финала на уровне WTA 1000.

В первом матче Анастасия разгромила 37-летнюю китаянку Шуай Чжан — 6:3, 6:1. В третьем раунде ее соперницей была представительница Латвии Алена Остапенко — 4:6, 6:4, 6:4.

В четвертьфинале Потапова обыграла экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову — 6:1, 6:7, 6:3.

Потапова выиграла девять из 11-ти последних матчей. Ранее в апреле она дошла до финала на «пятисотнике» в Линце.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Костюк в этом матче можно поставить за 1.35, победу Потаповой букмекеры предлагают за 3.18.

Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 2-2. Их предыдущая встреча состоялась весной 2025-го тоже на грунте в Мадриде и завершилась победой украинки со счетом 6:3, 6:2.

Несмотря на это, считаем, что здесь нет явной фаворитки. Потапова в недавних матчах доказала, что способна обыграть любую соперницу.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.18 на матч Костюк — Потапова позволит вывести на карту выигрыш 2180₽, общая выплата — 3180₽

