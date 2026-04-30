прогноз на матч турнира в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан, ставка за 4.45

Россиянка Алина Чараева сыграет против представительницы Австралии Дарьи Касаткиной в четвертьфирале турнира WTA 125 в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан (Испания). Матч пройдет 1 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Чараева — Касаткина с коэффициентом для ставки за 4.45.

Чараева

Алина в первом раунде одержала уверенную победу над Далмой Галфи — 6:4, 6:2.

Тут важно уточнить, что венгерская теннисистка на «тысячнике» в Мадриде остановила двух австралийку Айлу Томлянович и россиянку Анну Калинскую.

Во втором круге Чараева обыграла 31-ю ракетку мира Синьюй Ван — 7:6, 3:6, 7:6.

В Мадриде 23-летняя россиянка прошла квалификацию, после чего проиграла в первом круге индонезийке Джанис Тьен. В отборе ее соперницами были Алесандра Соснович и Никола Бартункова.

«Могу обыгрывать соперниц из топ-100 и сама быть в сотне», — сказала Чараева незадолго до турнира в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан.

В текущей версии рейтинга она занимает 129-е место.

Лучшим результатом Алины в этом году пока остается победа на турнире WTA 125 в Мидленде (США).

Касаткина

У Дарьи в первом раунде был тяжелейший матч против колумбийки Эмилианы Аранго — 6:2, 3:6, 7:6.

Во втором раунде австралийка разгромила бразильянку Лауру Пигосси — 6:2, 6:2.

В текущем сезоне Касаткина провела пока лишь 13 матчей. На этом отрезке у нее шесть побед и семь поражений.

В середине февраля Касаткина получила травму бедра, из-за которой пропустила почти два месяца.

В апреле Дарья не прошла первый раунд на турнирах в Руане и Мадриде, проиграв американке Энн Ли и украинке Дарье Снигур соответственно.

Лучшим результатом Касаткиной в этом году пока остается выход в третий круг «тысячника» в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чараеву в этом матче можно поставить за 2.72, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.39.

Прогноз: судя по недавним матчам на грунте, Алина готова удивить бывшую соотечественницу, которая заметно сдала с тех пор, как начала играть под флагом Австралии.

4.45 Победа Чараевой в двух сетах

Рекомендуемая ставка: победа Чараевой в двух сетах за 4.45.