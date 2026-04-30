Сможет ли Зверев выйти в финал «Мастерса» в Мадриде?

прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 1.92

Немец Александр Зверев сыграет против бельгийца Зизу Бергса в полуфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 1 мая, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Блокс — Зверев с коэффициентом для ставки за 1.92.

Блокс

Александр впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса».

В первом раунде бельгиец совершил камбэк в матче против чилийца Кристиана Гарина (4:6, 7:5, 7:5), а во втором одержал волевую победу над американцем Брэндоном Накашимой (3:6, 6:3, 6:4).

В третьем круге Блокс обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима — 7:6, 6:3. Это его первая победа над соперником из топ-10.

В 1/8 финала Блокс остановил аргентинца Франсиско Серундоло — 7:6, 6:2.

Еще одним сюрпризом стала его победа в четвертьфинале над Каспером Руудом (6:4, 6:4), прошлогодним чемпионом «тысячника» в Мадриде.

До этой недели лучшим результатом 21-летнего бельгийца в текущем сезоне был выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло.

Прогнозы на теннис

Также интересно, что до текущего турнира в Мадриде Блокс ни разу в карьере не обыгрывал соперников из топ-20.

Зверев

Саша вышел в полуфинал на пятом «Мастерсе» подряд.

Ранее он дошел до 1/2 финала на «Мастерсах» в Париже, Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло, а также на «пятисотнике» в Мюнхене. Во всех случаях в финал немца не пустил итальянец Янник Синнер.

Зверев тоже пропускал первый круг, а во во втором одержал победу над Мариано Навоне — 6:1, 3:6, 6:3. В третьем раунде он выиграл у француза Теренса Атмана — 6:3, 7:6.

В 1/8 финала у него был сложный матч против чеха Якуба Меншика — 6:4, 6:7, 6:3.

Зато в четвертьфинале Зверев уверенно обыграл итальянца Флавио Коболли — 6:1, 6:4. Это был реванш за поражение на недавнем турнире в Мюнхене.

Зверев выигрывал «Мастерс» в Мадриде в 2018 и 2021 году. В 2022-м он дошел до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Блокса в этом матче можно поставить за 3.84, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.26.

Прогноз: вряд ли бельгиец организует еще одну сенсацию. Возможно, будет борьба и даже третий сет, но Зверев, скорее всего, подтвердит статус фаворита и впервые в сезоне выйдет в финал.

1.92 Победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Блокс — Зверев принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

