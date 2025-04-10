Герои ЛЧ. «Арсенал» разгромил «Реал», Хвича забил победный гол «Астон Вилле»

8 и 9 апреля состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. В самой статусной встрече «Арсенал» принимал в Лондоне «Реал». Также миланский «Интер» приехал в гости к «Баварии», «Пари Сен-Жермен» принимал «Астон Виллу», а «Барселона» — дортмундскую «Боруссию».

«Арсенал» — «Реал» 3:0

«Арсенал» подошёл к этому матчу без травмированного Габриэла Магальяйнса — в центре обороны появился Якуб Кивёр. Справа в запасе остался Бен Уайт, место которого занял Юрриен Тимбер. На позиции центрального нападающего по-прежнему выходит Микель Мерино, альтернативы которому нет.

«Реал» вышел играть по схеме 4-4-2. В ворота вернулся Тибо Куртуа, Давид Алаба вышел в основе на позиции левого защитника, а Федерико Вальверде — справа. В центре поля в отсутствие дисквалифицированного Орельена Тчуамени появился Лука Модрич. Джуд Беллингем закрывал при обороне левый фланг полузащиты, Родриго — правый.

В первые минуты матча лондонцы пытались комбинировать, подолгу контролируя мяч низом. Букайо Сака едва не оформил «сухой лист» с углового, но мадридцев спас Тибо Куртуа. Лондонцы использовали Майлза Льюиса-Скелли в качестве ложного фулбека, дополнительно помогающего Томасу Парти в опорной зоне. Также Юрриен Тимбер не играл по ширине, отдавая правую бровку в распоряжение Букайо Сака, а при начале атак становился третьим центральным защитником. «Реал» же в начале матча в основном играл на контратаках. При позиционных атаках мадридцы переходили на импровизацию — Беллингем смещался на позицию под нападающим, а Винисиус порой уходил налево.

«Арсенал» — «Реал» globallookpress.com

В опасной атаке Габриэл Мартинелли откатил на Райса, и Деклан попал в руку Раулю Асенсио. Судейская бригада приняла решение не назначать пенальти. В прессинге «Арсенал» выстраивался по схеме 4-4-2, где Мартин Эдегор находился на одной линии с Микелем Мерино. На 30-й минуте Джуд Беллингем точным пасом вывел Мбаппе практически один на один с Райей, но французский форвард пробил не слишком сильно прямо в голкипера. На 44-й минуте Куртуа дважды подряд выручил «Реал» после ударов Деклана Райса и Габриэла Мартинелли.

Долгое время во второй тайме не было опасных моментов, разве что Мбаппе пробил во внешнюю сторону сетки после передачи Джуда Беллингема. На 58-й минуте Деклан Райс великолепным ударом со штрафного в обвод стенки открыл счет, пробив в нижний угол. В середине второго тайма «Арсенал» мог увеличить разницу в счете. Сначала удар Мартинелли спас Куртуа, затем были два удара Мерино — в первом случае бельгийскому вратарю помог Алаба, а затем Тибо сам достал мяч. На 70-й минуте Райс практически с той же точки снова со штрафного удвоил преимущество, теперь пробив в верхний угол ворот Куртуа.

На 75-й минуте Микель Мерино после передачи прекрасно отыгравшего Льюиса-Скелли с границы штрафной отправил мяч в дальний нижний угол ворот Куртуа. «Арсенал» совершенно справедливо реализовал то преимущество, которое у него было с первого тайма.

Герой матча — Деклан Райс. Помимо двух голов со штрафных, которые точно войдут в историю «Арсенала», грамотно забегал в штрафную вторым темпом. Мог отличиться ещё в первом тайме, включившись под навес в штрафную. Также помогал левому флангу, умело взаимодействуя с Габриэлом Мартинелли.

Антигерой матча — Эдуардо Камавинга. Привез штрафной, с которого Райс забил второй гол. Не смог помешать нанести точный удар Микелю Мерино. Позволил «Арсеналу» провести несколько опасных комбинаций. Заработал красную карточку, (вторая желтая — за откидку мяча), из-за чего не примет участие в предстоящем матче. Не смог справиться с работой «за себя и за Тчуамени» в этом матче. В обороне много проваливался и Лука Модрич, но ошибки француза стали ключевыми.

«Бавария» — «Интер» 1:2

У «Баварии» по-прежнему травмирован Мануэль Нойер, место которого занял молодой Йонас Урбиг. Травмирован и Дайо Упамекано, место которого занял Эрик Дайер. Надолго выбыл Альфонсо Дэвис, на позиции которого вышел Йосип Станишич. Травмированного Джамала Мусиалу заменил универсал Рафаэл Геррейру. Скамейка «Баварии» была крайне короткой, и на ней нашлось место многим игрокам второй команды. Мюнхенцы вышли на поле по привычной схеме 4-2-3-1.

У «Интера» потерь было намного меньше. Дензела Думфриса на правом фланге обороны заменил Маттео Дармиан. В запасе остался Федерико Димарко, которого заменил Карлос Аугусто. После травмы вернулся в строй Лаутаро Мартинес. Миланцы сыграли, как обычно, по схеме 3-5-2.

«Интер» выходил из-под прессинга через короткий пас. Внешние центральные защитники миланцев подключались в атаку с игры, а ключевую роль в глубинном билд-апе играл Хакан Чалханоглу. Периодически совсем глубоко опускался Николо Барелла. У «Баварии» Геррейру на позиции десятки скорее стягивался к мячу, чем искал снаряд между линиями. Крайние защитники Лаймер и Станишич при развитии атак уходили в середине, оставляя ширину крайним нападающим. В прессинге Олисе и Сане поднимались опекать внешних центральных защитников «Интера», а Геррейру крыл Чалханоглу.

«Бавария» — «Интер» globallookpress.com

Первый момент возник у Майкла Олисе, пробившего рядом с дальним углом ворот Зоммера. Затем «Бавария» нанесла еще тройку не слишком опасных ударов. Первые полчаса прошли с преимуществом мюнхенского клуба. Гарри Кейн попал в штангу с убойной позиции. Затем момент возник и у «Интера» — Карлос Аугусто не попал в створ с угла штрафной. При этом владение в первом тайме было в пользу итальянского клуба. На 38-й минуте «Интер» открыл счет. Разогнал атаку Лаутаро Мартинес пасом на левый фланг, он же и завершил точным ударом из штрафной после паса Маркуса Тюрама пяткой назад.

Во втором тайме долго не было моментов. На 55-й минуте с острого угла в Урбига пробил Лаутаро Мартинес. Затем Станишич пробил выше ворота после подачи Лаймера с правого фланга. С линии штрафной был по летящему мячу Рафаэл Геррейру, отправивший мяч выше ворот. Затем Кейн бил с границы штрафной мимо ворот. На 85-й минуте Томас Мюллер, с которым «Бавария» решила не продлевать контракт, сравнял счет ударом с близкого расстояния с передачи Конрада Лаймера, после замен перешедшего играть на левый фланг.

Практически тут же «Интер» всё же дожал соперника. Карлос Аугусто получил мяч в левой части штрафной от Бареллы и прострелил на Фраттези, который в касание отправил мяча в ворота Урбига. «Интер» оказался тактически гибче, грамотно держа оборону и не позволяя «Баварии» создать много моментов.

Герой матча — Лаутаро Мартинес. Аргентинец не только забил первый гол, но и много отскакивал в глубину в поисках мяча. Во многом благодаря его уверенному контролю мяча «Интер» мог надолго обосноваться на чужой половине поля. После большинства передач из глубины, шедших на Лаутаро, аргентинец сохранял владение для команды.

Антигерой матча — Гарри Кейн. Англичанин не реализовал стопроцентный момент в первом тайме, попав в штангу с внешней стороны. Во второй половине встречи у лучшего бомбардира был ещё один неплохой удар, но мяч прошёл мимо ворот Яна Зоммера.

«Пари Сен-Жермен» — «Астон Вилла» 3:1

У хозяев из-за дисквалификации отсутствовал Маркиньос, которого подменил Лукас Бералдо. Также в основе появился пребывающий в последнее время в хорошей форме Дезире Дуэ, а не Брадли Баркола. С капитанской повязкой вышел Ашраф Хакими.

Унаи Эмери немного удивил составом. На острие атаки вышел Маркус Рашфорд, а Олли Уоткинс остался в запасе. Не вышел в старте против клуба, которому принадлежит, Марко Асенсио. Немного удивил Джейкоб Рэмси в стартовом составе. Рашфорд — более быстрый и контратакующий вариант, чем Уоткинс, которому привычнее играть в позиционных атаках. В прессинге «Астон Вилла» выстроилась в 4-4-2, где Джон Макгинн был на одной линии с Маркусом Рашфордом. В низком блоке «Астон Вилла» периодически садилась в схему 5-4-1, где Джейкоб Рэмси садился глубоко по своему флангу за Ашрафом Хакими, а Макгинн опускался в полузащиту. Порой в защиту садился Бубакар Камара, и схема принимала форму 6-3-1.

С первых же минут «ПСЖ» прижал соперника к его воротам. На восьмой минуте матча мощный удар Усмана Дембеле отразил Эмилиано Мартинес. На стартовых минутах первого тайма «ПСЖ» старался изолировать Хвичу Кварацхелию, и грузин располагался на левом фланге. Парижане пытались нейтрализовать короткие розыгрыши «Астон Виллы», применяя высокий прессинг. За первые 16 минут «Астон Вилла» сделала всего 18 передач. Опасно бил с линии штрафной площади Витинья, но мяч полетел выше ворот. В атаку часто подключался Нуну Мендеш.

Первый же опасный момент «Астон Виллы» привел к голу. Нуну Мендеш ошибся на левом фланге обороны «ПСЖ», Рашфорд и Тилеманс разыграли комбинацию на левом фланге атаки бирмингемцев, бельгиец прострелил на Моргана Роджерса, которому оставалось лишь поразить пустые ворота.

«ПСЖ» — «Астон Вилла» Официальный сайт «ПСЖ»

Отыгрались парижане после розыгрыша углового. На левом фланге мяч получил Дезире Дуэ, обыграл Моргана Роджерса и из-за штрафной пробил в дальний верхний угол ворот Эмилиано Мартинеса. До этого все тот же Дуэ пробил в штангу, едва не поразив ворота аргентинского голкипера и постоянно радовал парижскую публику яркими финтами.

Второй тайм начался с атак «ПСЖ». Хвича Кварацхелия получил мяч на левом фланге, обыграл только что вышедшего на замену вместо Кэша Дисаси и пробил в ближний угол ворот Мартинеса. Мяч от штанги нырнул в ворота — 2:1. Затем удар Ашрафа Хакими вытащил аргентинский голкипер гостей. «ПСЖ» полностью владел мячом как в первом тайме, так и во втором, и контратак «Астон Виллы» практически не возникало. При этом сами французы не создали большого количества опасных моментов из штрафной во втором тайме, так как даже при проигрышном счете англичане держали эшелонированную оборону.

Третий гол французы забили в компенсированное время, когда «Вилла» попыталась раскрыться. Нуну Мендеш получил мяч от Усмана Дембеле, убрал на замахе Эзри Консу и Эмилиано Мартинеса и поразил ворота «Астон Виллы». Победа «ПСЖ» абсолютно справедлива, и снова они показали полное доминирование во встрече с английским клубом.

Герой матча — Дезире Дуэ. Забил потрясающий по красоте гол, до того имел шанс также поразить ворота соперника, но попал в штангу. Порадовал яркими финтами, казалось даже, будто в «ПСЖ» вернулся Неймар. Абсолютно по делу вытеснил из основы Брадли Баркола.

Антигерой матча — Мэтти Кэш. Англо-польский защитник не справлялся с прорывами Хвичи Кварацхелии и Нуну Мендеша по его флангу. Получил раннюю желтую карточку и во избежание удаления был заменен уже в перерыве.

«Барселона» — «Боруссия» Дортмунд 4:0

Ханс-Дитер Флик выставил в целом привычный на данный момент состав. Травмированы Марк Касадо и Дани Ольмо, но им давно нашлись достойные замены. В строй после матча с «Бетисом» вернулся Иньиго Мартинес. Фермин Лопес вышел в стартовом составе, Гави остался на скамейке. Команда вышла по привычной схеме 4-2-3-1.

У «Боруссии» потерь было больше. Из-за перебора желтых карточек не вышел на поле Паскаль Гросс. По причине травмы колена отсутствовал Марсель Забитцер. Такие же проблемы со здоровьем у Нико Шлоттербека. Из-за отсутствия Гросса и Забитцера в основе вышел Карни Чуквуэмека. Зато в строй вернулся Серу Гирасси, а в центре обороны появился Эмре Джан. Команда играла с мячом по схеме 4-3-3, без мяча по схеме 4-4-2, где Чуквуэмека становился на линию с Гирасси. Иногда англичанин уходил вглубь, превращая схему в 4-5-1. У «Боруссии» не было активного прессинга, и часто Педри и Френки де Йонг получали мяч в строительстве атаки без сопротивления.

Матч начался с атак «Барселоны». Опасный удар Ламина Ямаля отразил Грегор Кобель. Затем юный испанский вингер обыграл Рами Бенсебаини и пытался пробить в дальний угол, но мяч прошёл мимо. Тут же удар Роберта Левандовского из опасной позиции отразил швейцарский вратарь гостей. «Барселона» активно использовала высокий прессинг, не позволяя «Боруссии» вдумчиво выходить из обороны.

«Барселона» — «Боруссия» globallookpress.com

«Барса» открыла счет со стандарта. Иньиго Мартинес выиграл воздух, Пау Кубарси в борьбе в подкате дотянулся до мяча, опередив Юлиана Рюэрсона, а в пустые ворота с метра его внес Рафинья. Бразилец оторвался на два мяча от Серу Гирасси и Харри Кейна в бомбардирской гонке Лиги чемпионов. «Боруссия» нанесла первый удар в створ только на 41-й минуте. В компенсированное к первому тайму время Гирасси пробил в сетку с внешней стороны.

В начале второго тайма «Барселона» увеличила преимущество в счете. Ламин Ямаль навесил с правого фланга на Рафинью, тот скинул на Роберта Левандовского, который головой поразил пустые ворота, отправив мяч в ворота бывшей команды. Затем голевой момент упустил Фермин Лопес — мяч задел штангу. На 66-й минуте Левандовский сделал дубль: Ламин Ямаль отдал острую передачу на Фермина, а тот откатил на поляка. Роберт забил свой одиннадцатый гол в Лиге чемпионов, уступая по этому показателю только Рафинье.

«Барселона» продолжала владеть полным преимуществом, но четвертый гол забила в контратаке. Левандовский отобрал мяч у Вальдемара Антона, Рафинья отпасовал с левого фланга на Ламина Ямаля, и вундеркинд с убойной позиции не промахнулся по воротам.

Герой матча — Роберт Левандовский. Поляк мог забивать еще в первом тайме, будучи крайне нацеленным на ворота. Забил первый гол, замкнув скидку Рафиньи и поразив пустые ворота. Второй гол поляка стал для него одиннадцатым в турнире, и он преследует в гонке бомбардиров Рафинью.

Антигерой матча — Рами Бенсебаини. Алжирский левый защитник «Боруссии» проиграл всю борьбу Ламину Ямалю, легко уходившему от него на финтах. В атаке Бенсебаини также не принес пользы команде.